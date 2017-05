Sterkliniek Boven-Veluwe gestart met diergezondheidszorg aan huis

‘t HARDE – Sterkliniek Boven-Veluwe heeft per 1 mei 2017 de dienstverlening uitgebreid en komt naar u toe! De eerste afspraken staan al gepland. Hoe werkt dit en hoe kunt u een afspraak plannen?

Op dinsdagmiddag brengt één van de assistentes medicijnen en voer rond. Ook kleine handelingen, zoals nagels knippen of anaalklieren legen worden door haar uitgevoerd. Op donderdagmiddag doet één van de dierenartsen de ronde. Hierbij gaat het om planbare, niet-spoedeisende zaken, zoals bijvoorbeeld vaccinaties of controles. Hierdoor kunnen verschillende afspraken in één rit gecombineerd worden en daarmee blijven de voorrijkosten laag. Een afspraak maken is heel eenvoudig. U belt naar de praktijk en één van de assistentes helpt u verder met het maken van een afspraak.

Het kan zijn dat vanwege vakanties en/of ziekte de dierenartsen op een andere dag rijden, bijvoorbeeld dinsdagmiddag of woensdagmiddag. Dit wordt voortijdig via Facebook gecommuniceerd: www.facebook.com/dgcbovenveluwe.

Een haal- en brengservice is ook mogelijk indien uw huisdier geopereerd moet worden in de kliniek. In eerste instantie wordt deze mogelijkheid aangeboden voor de klanten in ’t Harde en omgeving. Dit in verband met de sluiting van de dependance daar. Later dit jaar wordt de service uitgebreid naar andere regio’s.

Spelregels:

• Door de opzet van deze service is er geen vast tijdstip met u af te spreken, wel worden afspraken achter elkaar gepland.

o Dinsdagmiddag rijdt de assistente tussen 14.00-16.00u door ’t Harde

o Donderdagmiddag rijdt de dierenarts tussen 14.00-16.30u door ’t Harde

• Betaling graag direct per pin). Als dit niet mogelijk is, worden administratiekosten in rekening gebracht. Contante betaling is niet mogelijk (dit uit veiligheidsoverwegingen).

• Bestellingen:

o Bestellingen dienen op dinsdag ( of op een andere dag dat de bus rijdt) vóór 12.00 uur doorgeven te worden via het telefoonnummer 038-3766201.

• Voorrijkosten:

o Voorrijkosten: €15.00

o Bezorgkosten Bus: €5.00 bij bestellingen onder de €15.00. Boven €15.00 zijn er geen bezorgkosten.

Als u gebruik wilt maken van deze service, kunt u contact opnemen met:

Sterkliniek Boven-Veluwe

Rondweg 78, 8091XK Wezep

038-3766201

gezelschapsdieren@dgcbovenveluwe.nl

www.dgcbovenveluwe.nl