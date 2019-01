Recordpoging aantal huisbezoeken door De Zonnebloem ‘t Harde

’t Harde – Mevrouw M. Mackaaij heeft op 17 januari een recordpoging afgetrapt, om in een week tijd minstens 50 huisbezoeken door de vrijwilligers van De Zonnebloem in ’t Harde te realiseren.

De Nationale Vereniging De Zonnebloem start landelijk met een recordpoging huisbezoeken in de week van 17 t/m 25 januari 2019. Voor de Zonnebloem afdeling ‘t Harde gaf vrijwilligster/tevens bestuurslid mevrouw M. Mackaaij het startsein, door bij de heer G. vd Poll het eerste huisbezoek van deze recordpoging af te leggen. Het streven is dat de vrijwilligers deze week in elk geval 50 huisbezoeken gaan doen, ofwel minstens 20 meer dan vorig jaar.

De inmiddels 92-jarige heer G. vd Poll, een markant en alom bekend inwoner op ’t Harde, is blij met het huisbezoek door vrijwilligster mevrouw Mackaaij . De van oorsprong Veluwenaar zegt “Ik vind het heerlijk om even bij te praten over ’t Harde van vroeger en nu”.

De Zonnebloem bestaat dit jaar 70 jaar en wil in dit jubileumjaar aandacht vragen voor de kern van hun werk, namelijk huisbezoek. Bezoekwerk is dé activiteit, waarmee De Zonnebloem groot is geworden. Het is de bedoeling, dat zoveel mogelijk huisbezoeken worden gerealiseerd in deze ene week. Tijdens zo’n huisbezoek worden de dorpsgenoten, die meestal een zorgbehoefte hebben en daardoor wat moeilijker van huis kunnen gaan, weer bijgepraat en wordt de eenzaamheid even doorbroken.

De vrijwilligers, die dit allemaal mogelijk maken, ontvangen veel waardering en dankbaarheid van de gasten en doen dit daarom met veel plezier. Dat dit wordt gewaardeerd, blijkt wel uit de gestage groei van het aantal gasten in de loop der jaren. De Zonnebloem ‘t Harde bestaat nu uit 110 gasten en wordt gerund door 17 vrijwilligers.

Om de groeiende hoeveelheid vrijwilligerswerk in de toekomst wat te verdelen en omdat het aantal vrijwilligers zelf door ouderdom afneemt, is De Zonnebloem ‘t Harde dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden die het leuk vinden om af en toe een oudere thuis te bezoeken en/ of te begeleiden tijdens één van de gezellige uitstapjes, kunnen voor meer informatie vrijblijvend een email sturen naar m.mackaaij@chello.nl of bellen met Marina Mackaaij 0525-652823.