Renovatie skatebaan in ‘t Harde

‘t HARDE – Jongeren uit ‘t Harde, Gemeente Elburg en straathoekwerk Wiel slaan handen ineen bij renoveren skatebaan ‘t Harde. Het begon met een ontzettend leuk plan van de jeugd uit ‘t Harde om de skatebaan te vernieuwen of aan te pakken zodat er meer gebruik van gemaakt zou worden. De skatende, boardende en bmxende jeugd uit ‘t Harde wilde gewoon in hun eigen dorp een plek hebben waar zij veilig terecht konden om hun skills te oefenen. Samen met het straathoekwerk van Wiel en de Gemeente Elburg hebben de jongeren een plan opgesteld ter verbetering van de skatebaan aan de Larixweg in ‘t Harde.

De groep jongeren, heeft in samenwerking met de fabrikant van de toestellen, een zo gaaf mogelijk skatepark opgesteld. Samen met de jongeren en het straathoekwerk heeft de Gemeente Elburg een avond belegd waarbij de jongeren op zeer overtuigende wijze Wethouder Henk Wessel vertelden waarom er het één en ander verbeterd moest worden aan de skatebaan. Zij maakten een filmpje waarin de dagelijkse obstakels die zij tegenkwamen bij het beoefenen van hun hobby heel duidelijk werden. Uiteindelijk heeft alle inzet die deze jongeren er de afgelopen anderhalf jaar in hebben gestoken geleid tot het verbeteren van de skatebaan aan de Larixweg in ‘t Harde.

De kosten van de renovatie en verbetering van de skatebaan komen op een totaal bedrag van €18.000 uit, voor dit bedrag kunnen er vele kinderen en jongeren de komende jaren op een veilige manier kennismaken met het bmxén, boarden en skaten. Niet alleen de nieuwe elementen van de skatebaan worden geplaatst, er komt ook een hekwerk omheen en de bestaande toestellen worden opgeknapt. Op donderdag 9 augustus wordt er begonnen aan het verbeteren en herinrichten van de skatebaan. Wethouder Henk Wessel zal om 10.00 uur met een hydraulische kraan het eerste element plaatsen.