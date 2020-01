Zaterdag 15 februari start de eerste ruil- en verzamelbeurs van 2020. We gaan er wederom een gezellige verzamelbeurs van maken. Er is weer een ruim aanbod van diverse militaire verzamelobjecten, brandweer- en politie emblemen etc. etc. De beurs is geschikt voor jong en oud. De beursregels zijn heel duidelijk waar men zich aan dient te houden als standhouder maar ook als bezoeker. Het is dan ook zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan de beurs. Tevens is dit een mooie gelegenheid om u militaire, brandweer etc. etc. spullen die nog op zolder liggen te verkopen.

Voor informatie over de beurs kunt u mailen naar info@militariabeurs.info of ga naar de website www.militariabeurs.info Hier kunt u zich ook aanmelden om een tafel te huren.

De verzamelbeurs is geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur en de toegang bedraagt 3 euro. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding mogen gratis naar binnen.

U komt toch ook een bezoekje brengen!!

Tafel reserveren kan tot uiterlijk 13 februari

MFC Aperloo, Stadsweg 27, 8084 PH ‘t Harde

De beursdata voor 2020 zijn op zaterdag:

15 februari, 11 april, 13 juni, 10 oktober, 14 november en 12 december