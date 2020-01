Op woensdag 29 januari start Business Club NV het nieuwe jaar met een bedrijfsbezoek aan de Bakkersmolen van Schuld. De karakteristieke molen in Oostendorp is sinds 2019 overgenomen door de bakkerij en trok al veel bezoekers. “Een prachtige locatie waar we onze leden graag mee naartoe nemen.” Zegt Marcel van ’t Hul van Business Club NV.

Tijdens het bedrijfsbezoek zullen de leden meer horen over het familiebedrijf van eigenaar Jan Aart Schuld. Hij is de vijfde generatie die aan het roer staat van de bakkerij. Een rondleiding door de molen kan deze avond niet ontbreken, de ondernemer laat de locatie graag zien.

De Bakkersmolen draait meerdere keren per week om het eigen graan te malen. De combinatie met de eigen akkers, eigen bakkerij en eigen maalderij is uniek in Nederland.

De Business Club draait inmiddels meerdere keren per maand. “Ons hoofdprogramma tot de zomer is gereed, daarnaast zijn er veel activiteiten in onze Academy gepland. En we organiseren natuurlijk ook de nodige sportactiviteiten.” Besluit Van ’t Hul.

Ondernemers op de Noord Veluwe zijn weer welkom om deze avond bij te wonen. Aanmelden kan via info@businessclubnv.nl of door te bellen met Patrick Visch via 06-1244 8821.