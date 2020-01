Ook dit jaar hoopt de Supportersvereniging “Groen-Wit” weer een spetterende vlooienmarkt te organiseren. Deze zal plaatsvinden op Hemelvaartsdag 21 mei op en rond het Sportpark Schenk. Het is dit jaar al de 33e keer dat de markt wordt georganiseerd. Jong en oud weet de weg naar het sportpark altijd moeiteloos te vinden. En voor iedereen is er wel wat te vinden tussen alle handelswaar. Voor de kinderen zijn er diverse kermisattracties waar de kleinsten onder ons zich prima kunnen vermaken. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Zo zijn er verschillende kramen waar u een lekker tussendoortje kunt halen. Ook de kantine en het horecaplein zijn de hele dag geopend, waar u even lekker kunt uitrusten onder het genot van een kopje koffie of een glaasje bier en dit alles bij live-muziek.

Landelijke bekendheid.

Handelaren uit het hele land zullen op Hemelvaartsdag 2020 de weg naar het ’t Harde weer weten te vinden. Ruim 400 handelaren zullen op deze dag weer proberen hun waar aan de man te brengen. Reeds in de vroege uurtjes zullen de eerste koopjesjagers al weer over de markt struinen naar iets van hun gading. Ook dit jaar zullen weer ruim 15000 bezoekers uit de wijde omgeving komen snuffelen tussen de handelswaar van de vele standhouders.

Organisatie.

De organisatie van de markt is al weer in volle gang bezig en is sinds het begin in de handen van de heren van de Supportersvereniging “Groen-Wit”. De eerste voorbereidingen beginnen al in december en op dit moment zijn alle benodigde vergunningen weer rond.

Ligt de zolder of schuur nog vol met mooie spullen? Of een geweldige handel op het oog?

Op dit moment zijn er nog kramen en grondplaatsen beschikbaar. Voor meer informatie of opgave, stuur een mailtje naar supportersvereniging@svtharde.nl