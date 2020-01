Onder koude omstandigheden heeft ’t Harde de laatste wedstrijd van de heenronde in de competitie winnend afgesloten. De 1-4 overwinning was conform het spelbeeld van de wedstrijd. Basisdebutant Pascal van Hulsteijn was belangrijk in de wedstrijd met twee doelpunten en een assist.

Na een klein kwartier spelen werd de ban gebroken door ’t Harde. Een vloeiende aanval met de inde competitie debuterende Hielke van Schoten in de hoofdrol werd van dichtbij keurig afgerond door Pascal van Hulsteijn, 0-1. Amper vijf minuten later bediende Alwin ZIeleman met een leep balletje de diep gelopen Stefan Marsman. Marsman bleek koelbloedig in de 1-op-1 met de keeper en scoorde beheerst in de korte de 0-2.

Hoogtepunt van de wedstrijd was de 0-3. Een teruggelegde bal van Van Hulsteijn werd kiezelhard in de kruising geschoten door Menno van ’t Hul. Een unicum voor de weinig scorende spelverdeler van S.V. ’t Harde.

Ook na de rust heerste het duo van Sam van Norel en Bram van de Worp in de verdediging. De vierde treffer van ’t Harde kwam ietwat uit de lucht vallen. Een verdwaalde voorzet van Van Hulsteijn trof schitterend doel bij de tweede paal, 0-4.

In de 65e minuut deed VEVO wat terug. De verkleumde Henry Schipper was kansloos, nadat een steekbal afgerond werd met een lobje over de doelman. In het restant van de wedstrijd had ’t Harde veel de bal. Afstandsschoten van Terence ten Brink en Menno van ’t Hul werden uit het doel geranseld door de doelman van VEVO.

Trainer Kragt bracht Justin Bakker en Rick Zanting. De dreiging op het doel nam dankzij de wissels weer toen, maar gescoord werd er niet meer, waardoor de eindstand op 1-4 bleef.

Volgende week wacht voor ’t Harde een thuiswedstrijd tegen Noord Veluwe Boys. De wedstrijd op sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Van Zeijl.