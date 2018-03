Ruime overwinning zonder glans op Dieze West

’t Harde heeft door een 6-0 overwinning op Dieze West gedaan wat het moest doen. Onder gure omstandigheden was het spel van de Hardenezen niet om over naar huis te schrijven.

Al na 37 seconden lag de 1-0 in het doel. Terence ten Brink kon eenvoudig vanaf rechts naar binnen dribbelen en liet de graaiende doelman van Dieze kansloos. Amper twee minuten later verdubbelde Ten Brink de score door een vrije trap in de korte hoek te schieten, 2-0.

Het vervolg van de eerste helft kenmerkte zich voornamelijk door spel in te laag tempo en het missen van vele opgelegde kansen. Dieze was zelfs nog dichtbij de aansluitingstreffer, maar de rappe aanvaller van Dieze kon Henry Schipper niet passeren.

Na de rust eenzelfde spelbeeld. ’t Harde de bal en Dieze hopend op een counter. Bram van de Worp scoorde in de 53e minuut de 3-0 door een voorzet van Henk Elskamp in te koppen. De ruime voorsprong zorgde er niet voor dat het alleraardigst werd om naar te kijken. De groen witten kregen de meeste kansen, maar deden hier weinig mee. Dieze had moeten scoren, maar testte uiteindelijk Schipper nauwelijks.

In de slotfase liep ’t Harde door twee rake strafschoppen van Ten Brink, die hiermee zijn doelpuntentotaal in de wedstrijd bracht op vier, en een gescoorde rebound van Van de Worp, uit naar een 6-0 overwinning.

Zaterdag 24 maart speelt ’t Harde opnieuw thuis, maar dan is de tegenstander van een ander allooi. Hoogvlieger VSW uit Windesheim is de tegenstander. De uitwedstrijd eindigde in een tumultueuze 4-4 uitslag. De wedstrijd, de tweede van de laatste periode, vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Damhuis.