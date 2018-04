S.V. ‘t Harde laat na om koploper pijn te doen

Met een op een aantal wijzigingen in relatie tot de wedstrijd tegen VV Kampen startte ’t Harde vol goede moed op het moeilijke te bespelen eigen hoofdveld. Waar het in de beginfase nog gelijk opgaand was met een goed mogelijkheid uit een scrimmage voor Zalk, trok ’t Harde meer en meer het initiatief naar zich toe. Onder aanvoering van het nieuwe centrum Arnoud Kamerbeek en Wesley Huenestein werden er meerdere goede aanvallen op de mat gelegd. Ook de verdedigende gretigheid na het verliezen van een bal was tekenend voor de bereidheid om een goed resultaat neer te leggen.

Na wat kleine mogelijkheden voor ’t Harde werd de ban in de 39e minuut gebroken door Henk Elskamp die attent van dichtbij reageerde op een losgelaten voorzet vanaf rechts. In de slotminuut van de eerste helft leek ’t Harde op 2-0 te komen, maar een ingeschoten vrije bal van Terence ten Brink caramboleerde via de binnenkant van de paal uit het doel.

De tweede helft was van een minder niveau en deed beide ploegen wat dichterbij elkaar komen, maar nog steeds met de groen-witten als bovenliggende partij. Goed doorgaan over de rechterflank van Ten Brink zorgde ervoor dat Dinand Dekker in de zestien meter vrij kon uithalen en de bal in de verre hoek kegelde, 2-0.

’t Harde zat op rozen, maar de voorsprong werd al snel teruggebracht tot een verschil van één. Waar van doelman Richard van de Streek katachtig redde op een eerste vrije bal, was hij kansloos op de inzet die volgde uit de hierop volgende hoekschop. De kopbal die tegendraads de winkelhaak invloog was van grote schoonheid, 2-1.

Een geschrokken ’t Harde herpakte zich en was tot tweemaal dichtbij de 3-1. Eerst trof Dekker de lat uit een voorzet van Ten Brink en niet veel later was de doorgelopen Michiel Vlijm vanuit een moeilijke hoek dichtbij een treffer, maar ook hij vond het houtwerk op zijn weg. Waar ’t Harde op weg leek naar een zege, perste Zalk er een klein offensief uit. Een vrije trap van ruim 25 meter leek eenvoudige prooi voor Van de Streek, maar tot afgrijzen van alles wat ’t Harde was schoot de bal door de korte hoek in, 2-2.

In de slotfase kreeg Zalk nog de beste kans op de overwinning. Topscorer Schreuder was in twee instanties niet bij machte om Van de Streek en de lat boven hem te kloppen. In de strijd om de plekken die recht geven op nacompetitie is het puntenverlies een behoorlijke deceptie voor de ploeg van trainer Egbert Kragt. Zijn team zal de komende weken nauwelijks nog steken mogen laten vallen en de ploeg is daarbij ook afhankelijk van de resultaten van concurrenten Kampen en CSV.

Volgende week speelt ’t Harde de uitwedstrijd tegen ’s Heerenbroek. De wedstrijd op sportpark de Kandelaar vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Weurink