Bedrijventoernooi S.V. ‘t Harde 30 juni 2018

Dit jaar is het al weer de 6e keer dat de sponsorcommissie van S.V. ’t Harde het jaarlijkse bedrijventoernooi zal gaan organiseren. De vorige edities waren met een aanzienlijk aantal deelnemende teams zeer geslaagd.

Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden op zaterdag 30 juni. Per team zijn 10 spelers nodig, waarvan 1 keeper, 6 veldspelers en 3 wisselspelers. De spelregels zijn op aanvraag beschikbaar, en zullen onder de deelnemende teams tijdig worden verspreid. Bij het toernooi van afgelopen jaar waren er 15 deelnemende bedrijven. Wij hopen natuurlijk dat dit aantal nog groter wordt. Uiteraard zal er weer het nodige vermaak zijn voor de supporters en kinderen. Ook de inwendige mens zal zeker niet vergeten worden. Wij willen u als deelnemer, supporter en sponsor alvast vragen om deze belangrijke datum in uw agenda te noteren.

De officiële uitnodigingen (incl. uitleg, opzet, kosten etc.) zullen begin mei worden verstuurd. Sponsoren van S.V. ‘t Harde en deelnemers aan het toernooi van vorig jaar hebben uiteraard voorrang bij de inschrijving. Geïnteresseerden of belangstellenden kunnen bij vragen contact opnemen via sponsorcommissie@svtharde.nl