Werk of vakantiewerk? AW heeft een vestiging op ‘t Harde

An’t Wark (A.W.) Personeelsdiensten uit Elburg heeft een nieuwe vestiging geopend aan de Eperweg 50 op ’t Harde. Het pand naast de Etos gaat woensdagmiddag 21 februari voor de eerste keer open.

An’t Wark is opgericht door Jan Hofmeijer en bestaat bijna 12 jaar. Het hoofdkantoor is gevestigd aan ’t Straatje 6 te Elburg. An’t Wark heeft ruime ervaring in het bemiddelen tussen uitzendkrachten/oproepkrachten/zzpérs en de opdrachtgevers. Het bedrijf werkt nu voornamelijk met “buitenmensen”. Ook lokale ondernemers vinden makkelijk de weg naar An’t Wark.

Vanwege de groei in ons opdrachtgeversbestand is er dringend behoefte aan uitbreiding van personeel. We zoeken nu voornamelijk jongeren die met de handen willen werken. Ook wanneer schoolverlaters een leerwerktraject willen volgen, kunnen zij bij ons terecht. Jeugd, die een vakantiebaan zoeken, zijn bij ons aan het juiste adres.

Arjan van ’t Oever: ,,met het openen van een tweede vestiging op ’t Harde willen we een ruimer aantal werkzoekenden en starters op de arbeidsmarkt bereiken. Tevens willen we op deze manier ook in deze plaats in contact komen met de lokale ondernemers die op zoek zijn naar personeel. Op deze manier zijn wij in meerdere sectoren actief waardoor het werkaanbod vergroot wordt’’.

Onze missie is: “Doen wat je zegt en beloof geen dingen die je niet kunt waarmaken”. We werken met korte lijntjes en heldere afspraken. Dit wordt zeer gewaardeerd door onze opdrachtgevers.

We onderscheiden ons ten opzichte van andere uitzendbureaus door het feit dat we een langdurige relatie met onze medewerkers willen aangaan, dit vertaalt zich in het verstrekken van een vast dienstverband wanneer de samenwerking van beide partijen goed bevalt. Tevens hanteren wij de inlenersbeloning waardoor onze medewerkers altijd conform de voor hen geldende cao verloond worden.

Het kantoor op ‘t Harde is geopend op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13:30 uur tot 17:30 uur. Daarnaast zijn we open op zaterdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur. De contactpersoon op deze locatie is Arjan van ’t Oever, te bereiken op 06-52420645.

Voor meer informatie over ons kunt u ook terecht op onze website www.awpersoneelsdiensten.nl