S.V. ’t Harde ontvangt concurrent WZC Wapenveld

In de tweede speelronde na de winterstop is het programma in de Vierde Klasse C veelbelovend. Runner-up S.V ’t Harde ontvangt zaterdag op eigen veld WZC Wapenveld, dat vierde staat. Koploper Zeewolde gaat op bezoek bij nummer drie SEH. Met de minieme verschillen in de top azen zowel de groenwitten als SEH op de koppositie.

’t Harde behaalde vorige week bij de herstart van de competitie het beoogde resultaat. De volle winst, tegen een EFC dat goed weerstand bood. Het was een stroeve vertoning van de Hardenezen, maar de blijdschap om de drie punten overheerste. Logisch, gezien de spanning bovenin. Nu wacht WZC, waar ’t Harde in de uitwedstrijd totaal onnodig met 3-1 van verloor.

De Wapenvelders bleven het langst ongeslagen van alle ploegen, maar hebben inmiddels wel de nodige punten verloren. Met vijf punten achterstand op de koppositie, en vier punten achter ’t Harde, kan WZC zich eigenlijk geen nederlaag permitteren met het oog op de kampioensaspiraties. Daarnaast staat een goede uitgangspositie in de tweede periode op het spel. Vorige week deed WZC wat het moest doen door thuis met 2-0 van Prins Bernhard te winnen.

Voor ’t Harde is winnen zaterdag ook het enige devies, om daarna te zien wat de concurrentie ervan maakt. Het duel tegen WZC belooft een interessant duel te worden, zeker met de vorige ontmoeting in het achterhoofd. Toen werden de groenwitten verslagen in efficiency. Zaterdag kans op revanche, versteviging van de tweede plek en wie weet meer. Het duel op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Zagers.