’t Harde start de hervatting met een krappe zege op EFC ‘58

De winterstop is verleden tijd en dus moest er weer gestreden worden om de punten. ’t Harde mocht voor de terugronde van de competitie het spits afbijten tegen het lastige EFC ’58. De ploeg van trainer Wiesenekker, bivakkerend op de achtste plaats, bood veel tegenstand, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen de aanvallende druk van de groen witten.

’t Harde, dat de wedstrijd startte met aanvoerder Bram van de Worp in de laatste linie in plaats van de aan zijn rug geblesseerde Sam van Norel, gaf in de beginfase van de wedstrijd niet echt thuis. Veel lopen met de bal, slordige passing en matige aannames zorgden ervoor dat EFC meer het initiatief kon nemen dan vooraf verwacht.

Over de rechterkant was de jonge aanvaller Priem een ware plaag. De jongeling, die in de 8e minuut zijn volley uit een afgeslagen hoekshop op de paal zag belanden, scoorde in de 18e minuut de openingstreffer. Na slecht ingrijpen in de as kon Priem, hetzij met zijn hand, door op de debuterende JO19-1 doelman Marc van de Streek. Zijn schuiver in de rechterhoek was onhoudbaar, 1-0.

Na een half uur spelen claimde EFC dat het ten onrechte afgefloten werd voor buitenspel. In de hierop volgende aanval wist Van de Worp na een aantal combinaties de achterlijn te vinden en de bal panklaar bij de tweede paal te leggen voor de inlopende Jelle van ’t Hul. Van ’t Hul die in het lopen door zijn enkel ging kopte de bal keurig tegen de touwen (1-1), maar moet met een enkelkwetsuur wel naar de kant.

De bevrijdende gelijkmaker zorgde voor meer elan bij ‘t Harde. De net ingevallen en bedrijvige Youri van Boven schoot rakelings voorlangs en Alwin Zieleman zag zijn inzet in de 41e minuut van de lijn gehaald worden.

In het tweede bedrijf was ’t Harde dreigend, zonder echt goede kansen te creëren. In de 55e minuut werd een afstandsschot van Menno van ’t Hul uit de hoek getikt door keeper Schuur.

Het duurde uiteindelijk tot de 85e minuut toen de 1-2 op het scorebord kwam. De ingevallen Henrico Leusink wist Arnoud Kamerbeek vrij te spelen. Kamerbeek genoot veel vrijheid om uit te halen, maar zag zijn inzet gekeerd worden door de doelman. De meegelopen laatste man, Van de Worp, was er als de kippen bij om het buitenkansje uit te pakken en de bal in de goal te prikken, 1-2.

EFC drong in de vijf minuten durende blessuretijd nog een keertje aan, maar verder dan een schuiver naast het doel van Van de Streek kwamen de mannen uit Ermelo niet. Een belangrijke drie punter voor ’t Harde. Volgende week wacht concurrent om de bovenste plekken WZC Wapenveld. De thuiswedstrijd vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Zagers.