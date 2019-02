S.V. ’t Harde hervat competitie tegen EFC’58

Na een winterstop van twee maanden hervat S.V. ’t Harde zaterdag de competitie bij EFC’58. De ploeg uit Ermelo staat achtste met dertien punten uit elf wedstrijden.

In de openingswedstrijd van de competitie stonden beide ploegen ook tegenover elkaar. Toen werden de punten verdeeld (1-1), waar de groenwitten het meest ontevreden over waren. In het vervolg van de eerste seizoenshelft presteerde EFC wisselvallig, met de huidige plek in de middenmoot als gevolg. Maar dat het jonge team van de Ermeloërs potentie heeft, liet men in de eerste wedstrijd tegen ’t Harde bij vlagen wel zien.

De Hardenezen kenden na een moeizame start een prima eerste seizoenshelft. Natuurlijk is er nog volop ruimte voor verbetering, maar de huidige tweede plaats en de minieme achterstand op koploper Zeewolde stemt tot tevredenheid. Nu wordt het de uitdaging om een goede serie neer te zetten om de titelstrijd levend te houden.

Na een voorbereiding met onder meer een mooi trainingskamp in Spanje kijkt het team van hoofdtrainer Egbert Kragt uit naar het spelen om het ‘echie’. Om bij te blijven is er voor ’t Harde maar één goed resultaat denkbaar. Het duel op Sportpark De Zanderij in Ermelo begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Celen.