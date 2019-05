De kampioensstrijd van koploper S.V. ’t Harde krijgt zaterdag een interessant vervolg met de thuiswedstrijd tegen SEH. De ploeg uit Heerde staat derde met vijf punten achterstand op de koppositie.

SEH haalde tien punten uit de laatste vier duels en staat er daarmee goed voor in de derde periode. Daarin is de concurrentie groot, dus met nog drie duels te gaan moeten de Heerdenaren wel winnen bij de koploper. SEH mengt zich in dat geval ook in de titelstrijd, al lijkt de kans klein dat men zowel ’t Harde als Zeewolde (vier punten voorsprong op SEH) nog passeert op de ranglijst. Vorige week won SEH thuis met 4-0 van Noord Veluwe Boys.

’t Harde boekte met een late treffer een benauwde 0-1 overwinning bij Reaal Dronten. Een mooi en belangrijk resultaat, maar het veldspel was te pover om blakend van het zelfvertrouwen uit te kijken naar het duel met SEH. Het veldspel zal echt beter moeten om de Heerdenaren te verslaan.

Eerder dit seizoen speelden de groenwitten in Heerde een van de beste wedstrijden van het seizoen. Dat resulteerde in een 0-3 overwinning. Toen een duel tussen twee subtoppers in een andere fase, nu een wedstrijd die beslissend kan zijn in de kampioensrace. De strijd op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en de arbitrage is in handen van scheidsrechter Kraaijenhof.