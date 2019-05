Op een winderig sportpark de Munten heeft ’t Harde gedaan wat het moest doen, winnen. In de slotfase zette Arnoud Kamerbeek de 0-1 op het scorebord en bracht ’t Harde een stap dichter bij het kampioenschap in de 4e klasse C.

De overvolle ziekenboeg van de laatste weken bleef afgelopen zaterdag beperkt tot enkel de zieke Terence ten Brink. In de basis was wederom een plek ingeruimd voor de jonge aanvaller Stefan Marsman, die in de eerste helft een aantal momenten van zijn klasse liet zien.

Mede door de wind en het ietwat hobbelige veld was er van goed voetbal nauwelijks sprake. Kansen waren schaars, maar als ze er waren, dan waren ze er voor ’t Harde. Marsman en Kamerbeek waren met het hoofd dichtbij een treffer. Verder ontbrak het ’t Harde voornamelijk aan een goede eindpass.

Na de rust speelde Reaal met de wind mee. Het leverde de thuisploeg iets meer druk op, maar op wat speldenprikken van de handige aanvaller Mol na, werd doelman Henry Schipper nauwelijks tot actie gedwongen.

’t Harde, dat inmiddels Jelle van ’t Hul en Wesley van de Roest had ingebracht, kreeg door laatstgenoemde meer duelkracht op het middenveld. Een kleine tien minuten voor tijd werd een duel op het middenveld gewonnen door Menno van ’t Hul en Van de Roest. De losse bal werd opgepikt door Mycha van Rossum, die perfect Jelle van ’t Hul lanceerde over links. Van ’t Hul wist met een simpele voetbeweging de meegelopen Kamerbeek te vinden, die met een droge knal de doelman van Reaal kansloos liet, 0-1.

Na de ontlading van de treffer werd het toch nog even billen knijpen voor de groen-witten. Een tweetal onnodig weggegeven vrije trappen leken voor dreiging te zorgen, maar Schipper en zijn verdediging lieten de gelijkmaker niet toe.

Een belangrijke driepunter voor ’t Harde, dat met nog drie wedstrijden te gaan het ene punt voorsprong op achtervolger Zeewolde nog steeds koestert. Zaterdag 11 mei ontvangt ’t Harde de nummer drie van de ranglijst, SEH. De wedstrijd op Sportpark Schenk vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kraaijenhof.