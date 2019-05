Na twee weken zonder competitievoetbal breekt voor koploper S.V. ’t Harde een beslissende maand aan. Met nog vier duels te gaan koesteren de groenwitten het puntje voorsprong op Zeewolde en is de opdracht duidelijk. Zaterdag wacht de eerste lastige horde met de uitwedstrijd tegen Reaal Dronten.

De Drontenaren zijn in vorm. De laatste drie duels werden gewonnen, waardoor men bovenaan staat in de derde periode. Daardoor is er voor Reaal nog hoop op de nacompetitie, ondanks de zevende plek op de ranglijst. Het is veelal alles of niets voor de Reaalisten, getuige de balans van negen overwinningen, acht nederlagen en slechts één gelijkspel. Wat verder opvalt is dat Reaal Dronten na Zeewolde de meeste doelpunten heeft gemaakt. Daar tegenover staat een gemiddelde van twee tegendoelpunten per duel.

Die wisselvalligheid kende S.V. ’t Harde vorig jaar, maar dit seizoen overheerst stabiliteit. De koppositie is het voorlopige resultaat, nu komt het er echt op aan! Er gemakshalve van uitgaande dat Zeewolde alles wint, kunnen de groenwitten zich geen enkele misstap veroorloven. Cliché, maar waar: nog vier finales die gewonnen moeten worden.

In de thuiswedstrijd tegen Reaal Dronten won ’t Harde moeizaam met 4-2. Gezien de vorm van Reaal zal het ook nu weer een pittige strijd worden. Het duel op Sportpark De Munten in Dronten begin om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Wildeboer.