De laatste wedstrijd voor de winterstop speelt S.V. ’t Harde op eigen veld tegen concurrent VSW. De club uit Windesheim staat een punt achter de groenwitten.



VSW keerde dit seizoen na een kort avontuur in de Derde Klasse terug op het niveau waar men de laatste decennia al acteert. De prestatiecurve dit seizoen is best opmerkelijk. De eerste acht wedstrijden morste VSW slechts twee punten. Daarna volgden drie nederlagen op rij, waaronder een 6-1 verlies tegen de huidige koploper ’s-Heerenbroek. Tussentijds werd ook afscheid genomen van de hoofdtrainer. De laatste twee duels leverde weer de volle winst op, waardoor men nu op de vierde plek staat met 22 punten.



’t Harde staat daar een puntje boven na de 1-0 nederlaag tegen CSV ’28. Hierdoor is Dieze West langszij gekomen en heeft ’s-Heerenbroek een gaatje van drie punten. Prima

te overbruggen nog, maar dan is het voor de groenwitten zaak om niet weer te verliezen. Twee seizoen geleden troffen beide ploegen elkaar voor het laatst. Toen besliste VSW vlak voor tijd het duel in haar voordeel (0-1).



Een interessant duel tussen twee concurrenten die ook na de winterstop volop mee willen doen voor het kampioenschap. De wedstrijd op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Avci.