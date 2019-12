In de laatste speelronde van 2019 heeft S.V. ’t Harde op bijzonder knullige wijze drie punten laten liggen in de strijd om de bovenste plaatsen van de 4e klasse D. Op sportpark Schenk was VSW uit eindelijk met 3-5 de sterkere en wipte de ploeg uit Windesheim over de groen-witten heen op de ranglijst, die tevens het gaat naar koploper ’s Heerenbroek naar zes punten zag oplopen.

Binnen een kwartier stond ’t Harde met twee doelpunten achter. Slordig balverlies op het middenveld en een vervelende kluts leidde de eerste treffer in en een fout in de opbouw zorgde ervoor dat doelman Henry Schipper in de dertiende minuut voor de tweede keer de gang naar het net moest maken.

Zo snel als de achterstand kwam, zo eenvoudig kwam ’t Harde ook weer op voorsprong. Al was dit wel mede dankzij de individuele klasse van Bram van de Worp en Terence te Brink te danken. De aansluitingstreffer kwam van de voet van Van de Worp, die drie tegenstanders het nageven gaf en met een ragfijne punter de bal achter de doelman schoot.

Amper zes minuten later reageerde Jelle van ’t Hul uitstekend op een afgeslagen vrije bal van Van de Worp. Met het hoofd wist de jonge aanvaller de bal in het zijnet te prikken, 2-2. In de 36e minuut werd de achtervolging omgezet in een voorsprong. Terence ten Brink liet met prachtig voorwerk zijn klasse zien en streepte de bal in de verre hoek langs de kansloze doelman van VSW, 3-2.

Na rust ging er in de beginfase van alles mis bij ’t Harde. Weifelend uitkomen en vervolgens slap uitverdedigen leverde de gelijkmaker op, 3-3 en amper een paar minuten later werd op niet halfbakken uitverdedigen ’t Harde fataal en werd het zelfs 3-4. Halverwege de tweede helft leek het pleit beslecht. Door nauwelijks druk op de bal te zetten kon de gevaarlijke spits van VSW eenvoudig de verre hoek uitzoeken en dat deed hij dan ook met veel gevoel, 3-5.

’t Harde probeerde met aanvallende wissels nog iets te forceren, maar kwam niet heel veel verder dan een bal op de kruising van Bram van de Worp. Wederom een vervelende nederlaag voor ’t Harde, maar reden tot paniek is er nog niet. De competitie is nog niet halverwege en met nog 14 wedstrijden te gaan zijn er nog 42 punten te verdienen. Het vervolg van de competitie zal eind januari zijn en de tegenstander is dan het stugge VEVO uit Veessen.