In navolging op de succesvolle workshop ‘Meer omzet uit jouw website’ organiseren de Business Club N.V. en Bureau Hanze begin 2020 een 4-weekse cursus over Online Marketing. Deelnemers worden Koning Online Marketing onder begeleiding van Colin Pelleboer van Bureau Hanze.

“Marketing is een veelbesproken onderwerp, maar ondernemers kunnen er vaak niet praktisch mee aan de slag. Deze vier cursussen van elk twee uur, zijn een mooie kans om direct resultaten te behalen met online marketing”, legt Colin Pelleboer uit. Hij is mede-eigenaar van Bureau Hanze en verzorgt zelf een aantal onderwerpen in de cursus.

Vanaf woensdag 8 januari wordt er vier weken elke woensdagmiddag onder begeleiding gewerkt aan het optimaliseren van de website, effectief gebruik van social media, hoe om te gaan met SEO/SEA en het versturen van een digitale nieuwsbrief.

De cursus wordt aangeboden in samenwerking met de Business Club Academy. “Via de Academy kunnen we veel lokale ondernemers bereiken met ons aanbod. Die ondernemers kunnen in 2020 een vliegende start maken met hun online marketing, door het volgen van deze praktische en laagdrempelige cursus”, sluit Pelleboer af.

Bureau Hanze zet bij elk onderwerp een specialist voor de groep, die met de cursisten aan de slag gaat. Ben jij ondernemer of verantwoordelijk voor de marketing en communicatie binnen je bedrijf? Meld je dan aan voor deze 4-weekse cursus via de website www.businessclubnv.nl of www.bureauhanze.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Colin Pelleboer via 06-38 63 49 84.