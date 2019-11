Na het gewonnen inhaalduel van vorige week is S.V. ’t Harde gestegen naar de tweede plek. Zaterdag staat de topper tegen de ongeslagen koploper Dieze West op het programma.



Twee seizoen geleden eindigde Dieze West voorlaatste in de Vierde Klasse C. Een flink aantal spelers werd aangetrokken, maar vorig seizoen konden de Zwollenaren nog niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Een negende plek in de Vierde Klasse D was het resultaat. Dit seizoen lijkt alles anders. Technisch vaardige voetballers had Dieze al wel, maar met name defensief hebben ze de zaken beter voor elkaar. Slechts zeven goals incasseerde men tot nu toe. Met twintig punten uit acht duels staat Dieze West drie punten voor op ’t Harde. Na puntenverlies tegen ’s-Heerenbroek en Reaal Dronten, pakten de groenwitten vorige week tegen Wijthmen eindelijk weer de volle winst. Daar zag het lange tijd niet naar uit, want tot de 86e minuut stond er nog een 2-0 achterstand op het scorebord. Een bizarre slotfase bezorgde ’t Harde toch de overwinning én uitzicht op de koppositie.



Kunnen de Hardenezen Dieze West de eerste nederlaag van de competitie toebrengen? Twee seizoen geleden werd het 1-4 in Zwolle, maar dat waren met name voor de thuisploeg hele andere tijden. Het duel tussen Dieze West en ’t Harde op Sportpark Het Hoge Laar begint om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Ten Voorde.