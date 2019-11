Alles wat groen-wit aanhangt ontplofte drie minuten voor tijd, nadat Terence ten Brink met zijn tweede treffer van de middag ’t Harde voorbij Dieze West schoot. Door de overwinning van ’t Harde schoof de ploeg in punten naast koplopers Dieze West en ’s Heerenbroek.

’t Harde startte fel en probeerde Dieze onder druk te zetten en daarmee fouten af te dwingen. Dat lukte vrij aardig en hierdoor hield ’t Harde het initiatief in de wedstrijd. De kansen van ’t Harde kwamen van de voet van Bram van de Worp. De aanvoerder zag een vlammend schot via de lat overgaan en een inzet van dichtbij net onder het lichaam van de Diezer doelman blijven liggen.

Dieze probeerde via individuele acties van een aantal uitstekende voetballers tot kansen te komen, maar uiteindelijk moest Henry Schipper voor rust slechts een keer handelend optreden. In de korte hoek ranselde de doelman een bal uit het doel.

Vlak voor rust veroverde Van de Worp de bal op de middenlijn. Na een vloeiende combinatie met Lawrence Visch stak Van de Worp precies op de juiste snelheid Terence ten Brink weg, die met een heerlijke precisie afrondde, 0-1.

Na de pauze een sterker Dieze, maar tot grote kansen leidde het niet voor de thuisploeg. Dat veranderde in de 63e minuut toen de sterk spelende laatste man via een ietwat rommelige combinatie vrijkwam voor Schipper. De doelman kon de inzet van dichtbij niet tegenhouden, 1-1.

De wedstrijd leek, ondanks de vele matig uitgespeelde uitbraken, in een gelijkspel te eindigen. Ware het niet dat in de 87e minuut Van de Worp werd diep gestuurd en profiteerde van een mistastende verdediging van Dieze. Op de achterlijn kon hij redelijk eenvoudig de goed inlopende Ten Brink bedienen, die het vonnis over Dieze voltrok, 1-2.

Een mooie zege van ’t Harde, die ploeg een gedeelde koppositie oplevert. Volgende week zaterdag is het zaak om hier een mooi gevolg te geven. Tegenstander is dan Wilsum en de wedstrijd op Sportpark Schenk vangt aan om 14.30 uur.