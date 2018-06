S.V. ’t Harde viert de zomer met Kokki’s

Van 2 t/m 7 juli 2018 viert S.V. ’t Harde de zomer samen met Kokki’s. In deze week organiseert S.V. ’t Harde voor de 3de keer een beachvoetvolleybaltoernooi. Waar het de voorgaande 2 jaar gehouden werd op de parkeerplaats van S.V. ’t Harde, vindt het dit jaar plaats op de Singel. Alle jongens, meisjes, dames en heren vanaf 12 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden.

Beachvoetvolley, meer dan voetbal alleen

Beachvoetvolley is een uitdagende activiteit voor voetballers. Beachvoetvolley is beachvolleybal, waarbij de bal niet met de handen en armen wordt gespeeld, maar op de voetbalmanier. Dus met de voet, knieën, schouders, borst en hoofd. De telling en andere regels zijn hetzelfde als bij beachvolleybal. Beachvoetvolley is, zoals zoveel andere beachsporten, ontstaan in Rio de Janeiro. Het speelveld, met de ondergrond zand, is 8 meter breed en 16 meter lang. In het midden van het speelveld hangt een net op 2.20 meter hoogte. Bij de 16+ worden de wedstrijden gespeeld door 2 teams van 3 spelers (men mag eventueel gebruik maken van wisselspelers, met een maximum van 2). Bij de jeugd van 12 t/m 15 jaar worden de wedstrijden gespeeld door 2 teams van 4 spelers (men mag eventueel gebruik maken van wisselspelers, met een maximum van 2).

Programma

Maandag t/m vrijdag tijd: 18:15 – 20.00u Leeftijd: 12 t/m 15 jaar

Tijd: 19:30 – 22:30u Leeftijd: 16+

Zaterdag de grand finales: 12 t/m 15 – vanaf 11:00u

16+ – vanaf 13.00u

Aanmelden

Inschrijven kan t/m maandag 25 juni 2018 door een e-mail te sturen naar: beachvoetvolley@svtharde.nl o.v.v. Beachvoetvolley 12 t/m 15 jaar of Beachvoetvolley 16+.

Hierin vermeld je de teamnaam, de namen van de spelers, wie de teamcaptain is en het e-mailadres van de teamcaptain. Het inschrijfgeld voor de leeftijd 12 t/m 15 jaar bedraagt € 15 per team en het inschrijfgeld voor de 16+ bedraagt € 20 per team. Op maandagavond 2 juli melden de teamcaptains categorie 12 t/m 15 jaar zich om 18.00uur bij de organisatie en de teamcaptains categorie 16+ melden zich om 19.30uur bij de organisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie naar aanleiding van dit bericht stuur een e-mail naar bovengenoemd

e-mailadres.

Wij hopen dat jij net zo enthousiast bent geworden als wij zijn en dat jij samen met S.V. ’t Harde en Kokki’s de zomer mee wilt vieren!