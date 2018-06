Voortbestaan Zwem- en Polo Club “de Hokseberg” in gevaar

Zwemvereniging de Hokseberg uit ’t Harde is met spoed opzoek naar een kandidaat die de post van penningmeester op zich wil nemen. Als de vacature niet binnen afzienbare tijd wordt ingevuld zal het doek voor deze vereniging definitief vallen.

De afgelopen 58 jaar is Zwem en Polo club “De Hokseberg” de drijvende kracht achter de zwemsport binnen de gemeente Elburg. Met beperkte zwemmogelijkheden in de winter lukt het de club al jaren om goed mee te draaien in de competitie en in het verleden zelfs op hoog Gelders niveau. Met flexibiliteit en creativiteit lukt het de trainers, zwemmers en alle vrijwilligers om prachtige prestaties neer te zetten.

Een urgente en complexe uitdaging waar de club momenteel mee geconfronteerd wordt, is het vinden van vrijwilligers. Voornamelijk op bestuurlijk niveau is er grote behoefte aan enthousiaste mensen. De meest urgente vacature is die van penningmeester. Al ruim een jaar wordt er gezocht naar een geschikte kandidaat. Sinds april is er derhalve geen penningmeester en staat daarmee het voortbestaan van de club op het spel.

Om geen enkele oplossing onbenut te laten doet het bestuur via deze weg nogmaals een oproep voor deze functie. Gezocht wordt naar een vrijwilliger die wekelijks ongeveer 1,5 á 2 uur kan besteden aan het werk als penningmeester. De gebruikelijke taken komen aanbod: het verwerken van incasso’s en betalingen en het voeren van een overzichtelijk administratie.

De huidige systemen en werkwijzen zijn eenvoudig over te nemen, een achtergrond in de financiële administratie is niet noodzakelijk, maar een handigheid met cijfers, kunnen werken met een PC en Microsoft Office is belangrijk. Kunt u wat voor de club betekenen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Henk-Jan van ’t Hof: voorzitter@dehokseberg.nl .