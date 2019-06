Voor de vierde keer organiseert S.V. ’t Harde een Beachvolleybal en Beachvoetvolley toernooi van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 juli 2019 op de Singel. Het zand waarop gespeeld gaat worden is gesponsord door Heicom, KWS en Bakker Transport – Bestrating, ook Adfence Hekwerk stelt materiaal beschikbaar. Hier zijn wij als organisatie heel blij mee!

Inmiddels is de inschrijving gesloten en is er enthousiast gereageerd. In totaal hebben zich 20 teams ingeschreven: 10 teams voor het beachvoetvolleybal en 10 teams voor het beachvolleybal. Als organisatie kunnen wij dan ook een mooi programma in elkaar zetten.

Het toernooi vindplaats op dinsdagavond 2 juli, woensdagavond 3 juli en vrijdagavond 5 juli van 19:00uur tot ongeveer 22.00uur. Op donderdagavond 4 juli wordt er niet gespeeld en is er een rustdag. Op zaterdag vinden de finales plaats van 12.00uur tot ongeveer 17.00uur. Het definitieve wedstrijdprogramma voor door de weeks kan je vinden op de website www.svtharde.nl, het wedstrijdprogramma voor de zaterdag volgt later.

Zaterdagavond 6 juli 2019 gaan een 9 tal Nederlandse artiesten er weer een prachtig feest van maken met de derde editie van Kokki’s viert de zomer! Zie voor meer informatie www.kokkiscafe.nl. De markt overdag op zaterdag kan GEEN doorgang vinden vanwege gebrek aan belangstelling. Dit is ontzettend jammer! Wij willen hierbij de Supportersvereniging Groen-Wit bedanken voor de moeite die zij genomen hebben.

Wij, als organisatie, hebben er zin in en wij zien jullie graag aankomende week rondom en op de Singel.