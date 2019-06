Week 27 of te wel de eerste week van juli, veel spektakel en gezelligheid op ‘t Harde. Wat staat er allemaal te gebeuren? Zie hieronder een tijdsschema:

-Dinsdag 2 juli in de avond t/m Vrijdagavond elke avond voorrondes van het beachvoetvolley- en beachvolleytoernooi. Zaterdag vanaf einde ochtend staan de finale’s op de programma. Opgeven kan via beachvoetvolley@svtharde.nl, kosten per team zijn €25,-.

Op Zaterdagochtend staat er namens supportersvereniging “Groen Wit” van S….V. ‘t Harde een markt gepland. Om op deze markt te kunnen staan kunt u een e-mail sturen naar supportersvereniging@svtharde.nl. Kosten voor op deze markt te staan bedraagt €32,50 (lengte kraam 4 meter)

voor verdere info check www.kokkiscafe.nl.

Op Zaterdagmiddag staat er een leuke gezellige kindermiddag gepland. Voor de kinderen zijn er bonnenboekjes te koop. €7,- voor 5 bonnen. Het bonnenboekje zal bestaan uit: frikandel, ranja, Ijsje van Supervlaai ‘t Harde die op de markt staat, Schminken en toegang tot de loopfietsparcours van ATB Vereniging Oldebroek. Verder zal er een springkussen staan voor vrijblijvend gebruik op eigen risico. Op het veld zal er overdag ook een terras staan tot 17:30 uur. De koffie met iets lekkers, fris bier en wijn zal voor uw klaar staan.

Vanaf 18:30 uur op de Zaterdagavond zal de week afgesloten worden met Kokki’s viert de Zomer, een Nederlandstalig spektakel wat voor de derde keer georganiseerd wordt. 10 artiesten zullen de bühne betreden. Antoon Wolters zal de spits afbijten gevolgd door Kokki’s Talentenjacht winnaar Maikel Scheffer. Verder zullen Maria Goosen, Het Ijssel Duo, Jannes, Nick Nicolai en Marlane ook te horen zijn. Trost zijn we dat Ancora en vriend van het café Wimmie Bouma voor de derde maal te horen zijn op Kokki’s viert de Zomer. Kosten zijn tot 6 juli voor kinderen tot 15 jaar gratis, haal wel even kaartje. Vanaf 15 jaar en ouder kost een kaartje €6,-. Aan de deur kosten de kaartjes voor kinderen tot 15 jaar €4,- en vanaf 15 jaar en ouder zijn ze dan €10,-. Koop uw kaartje via www.kokkiscafe.nl of aan de bar (beperkte aantallen).

Wij hopen u graag in de week van 2 t/m 6 juli te zien op ‘t Harde!