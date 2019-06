Zaterdag 22 juni was het dan weer zo ver. Het bedrijventoernooi 2019 van S.V. ‘t Harde stond op het programma. Het sportpark was door de vele vrijwilligers in gereedheid gebracht. Iets voor de klok van negen uur druppelden de eerste teams al binnen op Sportpark Schenk. Toen alle teams een plek op het terras hadden gevonden werd iedereen welkom geheten onder het genot van koffie met een slagroomsoes. De spelregels werden nogmaals toegelicht waarna de 21 deelnemende teams zich konden gaan omkleden. Het toernooi startte om 10:00 en verliep de gehele dag vlekkeloos onder leiding van het wedstrijdsecretariaat en de vele aanwezige scheidsrechters. Nadat in de ochtend de poulefase werd afgerond werden in de middag de finales gespeeld. De zinderende eindfinale tussen P.G.A. Transport en Mode- & Sporthuis en ten Cate eindigde in een gelijkspel waardoor het nemen van penalty’s een beslissing moest brengen. P.G.A. Transport ging daarna dit jaar met de winst aan de haal. De derde plaats werd opgeëist door Bakkerij Grootkarzijn. Vervolgens vond op het veld de prijsuitreiking plaats waarbij de bekers en de dit jaar voor het eerst aanwezige badjassen werden uitgereikt. Aansluitend werd er op het terras een fantastisch gezellig feest gebouwd. Uiteraard onder het genot van de nodige versnaperingen bij de uitermate lekkere weersomstandigheden.

Hierbij willen wij de deelnemers hartelijk bedanken voor hun deelname aan ons bedrijventoernooi van afgelopen zaterdag 22 juni. Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers. Mede door hun bijdrage kunnen we volgens ons terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Was uw bedrijf dit jaar verhinderd maar wilt u zich voor het komende bedrijventoernooi van 2020 wel alvast inschrijven?

Het S.V. ‘t Harde Bedrijventoernooi voor 2020 zal volgend jaar plaatsvinden op zaterdag 20 juni. Belangstellenden voor de editie van 2020 kunnen zich nu al in te schrijven! Meer informatie kunt u vinden op onze website.