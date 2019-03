Met nog zeven wedstrijd te gaan in de Vierde Klasse C, staat zaterdag de absolute kraker op het programma. Koploper S.V. ’t Harde gaat op bezoek bij runner-up Zeewolde.

Het verschil tussen beide ploegen is drie punten, nummer drie SEH volgt op zes punten van de groenwitten. Zeewolde was aan het begin van het seizoen de gedoodverfde titelkandidaat en heeft het kampioenschap nog steeds in eigen hand. Bij winst op ’t Harde zijn de polderbewoners de nieuwe koploper dankzij een beduidend beter doelsaldo. Dit seizoen verloor Zeewolde slechts een keer (thuis van SEH), maar speelde het wel al vijf keer gelijk. Na de winterstop werden remises tegen WZC en SEH afgewisseld met grote overwinningen op Prins Bernhard en Noord Veluwe Boys.

’t Harde scoort moeizamer, maar pakte wel de volle twaalf punten na de winterstop. Ook vorige week tegen hekkensluiter EZC liep het stroef, maar werden de zo belangrijke punten in de tweede helft veiliggesteld. In de vorige ontmoeting tussen Zeewolde en ’t Harde bleken beide ploegen al erg aan elkaar gewaagd. De eerste helft met een licht overwicht voor de Hardenezen, de tweede helft was Zeewolde iets sterker. Beide ploegen kwamen niet tot scoren.

Bij winst creëert ’t Harde een prachtige uitgangspositie voor zichzelf richting het kampioenschap. Voor Zeewolde telt sowieso alleen een overwinning om zo de titelkansen in eigen hand te houden. Het duel op Sportpark De Horst in Zeewolde begint om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Van Gelder.