Met de steun van een fantastische schare Ultra’s en uiteraard de vaste supportersschare heeft ’t Harde standgehouden tegen de nummer twee Zeewolde. Een geplaatste treffer van Wesley van de Roest zorgde bijna voor een driepunter, maar vlak voor tijd wist Hoek de gelijkmaker van dichtbij langs Schipper te krijgen.

Al vanaf de aftrap zat de wedstrijd in het tempo en beleving die verwacht werd. Menno van ’t Hul kreeg de aftrap niet ineens onder controle en blesseerde zich dermate bij het harde doorgaan van aanvaller Joustra, dat hij na twintig minuten zich noodgedwongen moest laten vervangen door Wesley van de Roest. In die eerste fase bleef ’t Harde eenvoudig op de been. Bram van de Worp zag een vrije bal goed gekeerd worden door doelman Butz.

Kort na de wissel van Van ’t Hul werd Van de Worp neergelegd in het strafschopgebied. De aanvoerder ontfermde zichzelf over de bal, maar zag zijn niet al te harde inzet van elf meter gekeerd worden door de doelman. Zeewolde trachtte met de behendige aanvallers kansen te creëren, maar konden keeper Schipper nauwelijks in de problemen brengen.

Na ruim een half uur spelen werd de ban gebroken. Stefan Marsman bracht een afgeslagen hoekschop weer in het strafschopgebied in en vond de vrijstaande Van de Roest, die met geplaatste volley de 0-1 via het zijnetje liet binnen vallen. De ontlading bij de spelers van ’t Harde was groot en werd gevierd samen met de Ultra’s.

Na de rust kwam Zeewolde goed uit de kleedkamer. Twee grote schietkansen waren er voor de Polderbewoners, maar Schipper liet zich niet passeren. Gaandeweg de tweede helft kreeg Zeewolde meer en meer de overhand. ’t Harde moest meer en meer in de omschakeling spelen en deed dat bijna met succes. Jelle van ’t Hul was dichtbij een treffer en als de aanname van Quinten Turubassa in het strafschopgebied iets beter was geweest had de dynamische middenvelder zo een tweede treffer voor ’t Harde op het scorebord kunnen zetten.

Uiteindelijk kreeg Zeewolde loon na werken. In de 84e minuut werd een voorzet van Blom ineens doorgespeeld naar de doorgelopen Hoek, die Schipper uiteindelijk liet capituleren, 1-1. De domper werd snel verwerkt door ’t Harde. De ploeg bleef spelen als een collectief en liet de tegenstander niet verder komen dan die ene treffer.

Het verschil op ranglijst tussen de nummer één ’t Harde en nummer twee Zeewolde blijft door het gelijke spel ongewijzigd. Wel is de komende tegenstander Elspeet dichterbij gekropen en staat op een achterstand van vijf punten. De wedstrijd in Elspeet is op zaterdag 6 april. Komende zaterdag is ’t Harde 1 vrij.