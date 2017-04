Scouting ‘t Harde trapt geldwerving af tijdens Sint Jorisfeest

Afgelopen zaterdag hebben de leden van de scouting Gustaaf Adolfgroep op ‘t Harde traditiegetrouw het Sint Jorisfeest gevierd. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het verhaal van Joris die de draak verslaat centraal staat. De scoutinggroep, greep deze gelegenheid aan om de geldwerving voor het renoveren van de gebouwen af te trappen.

Uitdagingen

Scouting staat voor gezelligheid en uitdaging. De activiteiten die de vrijwilligers voor hun leden organiseren laten dat ook goed zien. In de ochtend was er een postenspel uitgezet in de wijk dichtbij het scoutingterrein. Daarbij waren bezochten kleine groepjes kinderen verschillende posten met elk een eigen korte uitdaging.

Kampvuur

‘s Avonds was er het traditionele kampvuur. De oudere jeugdleden beelden ieder jaar het verhaal van Sint Joris op een creatieve manier uit. Dit jaar deden ze dit met een zelfgemaakte film. Gezelligheid staat op zo’n avond voorop; voor leden en ouders.

Ons dak omhoog

Dit jaar was het kampvuur nog specialer dan andere jaren. Samen met een aantal jeugdleden gaf bestuurslid Huub Tuin het startsein voor de actie: ‘Ons dak omhoog’.

De Gustaaf Adolfgroep heeft grootse plannen voor hun clubhuis. Bestuurslid Huub Tuin: “De gebouwen zijn na zo’n 35 jaar echt aan een grondige opknapbeurt toe. Ook het dak moet vervangen worden. Daarom is er een prachtig verbouwplan getekend. Als deze renovatie is uitgevoerd is ons gebouw weer klaar voor de toekomst. Klaar om nog jarenlang onderdak te bieden aan scouts die leren en genieten door de uitdagende activiteiten die de scouting biedt. De locatie is er perfect voor!”

Meetlat

Voor zo’n geweldig verbouwplan is natuurlijk wel geld nodig, daarom de actie ‘Ons dak omhoog’. Om bij te houden hoeveel geld er met verschillende acties is verzameld werd door vier jeugleden een mooi meetlat onthult.

Dolle Donderdag

De eerste actie in het kader van ‘ons dak omhoog’ vindt plaats op donderdag 8 juni. Wij organiseren dan een benefietdiner bij restaurant Amuse. Het diner wordt gekookt door het team van Amuse. U kunt dus genieten van een volledig verzorgde avond met een heerlijk diner. Leden van de scoutinggroep helpen een handje mee deze avond. Bij de ontvangst, de bediening en natuurlijk de afwas. De volledige winst van de avond gaat naar de Gustaaf Adolfgroep. U kunt nu al reserveren! Dit kan bij restaurant Amuse of via dolledonderdag@gustaafadolfgroep.nl.

Houd onze facebook pagina in de gaten voor nog meer leuke acties.