SEH wint van slordig S.V. ’t Harde

Net als in de oefenwedstrijd tegen Hatto Heim keek ’t Harde voor rust tegen een 2-0 achterstand aan. Waar in Hattem de stand omgebogen kon worden, lukte dit in Heerde niet. SEH sloeg kort voor de derde keer toe en liet ’t Harde met nul punten huiswaarts keren.

‘t HARDE – In een open beginfase kregen beide ploegen kansen om de score te openen. SEH kreeg een aantal corners te nemen en in de omschakeling was Terence ten Brink gevaarlijk op aangeven van Bram van de Worp. Dezelfde Van de Worp leed in de 14e minuut balverlies op het middenveld nadat hij ingesloten werd door twee druk zettende SEH-middenvelders. De steekbal die volgde werd opgepikt door Draaijer, die in eerste instantie Henry Schipper op zijn weg vond, maar de rebound eenvoudig intikte, 1-0.

Door de treffer raakte ’t Harde van slag. Volledig onnodig gaf Melvin Boender, nauwelijks een minuut na de openingstreffer, een corner weg. Bij de corner liep Van der Steege eenvoudig weg bij Wesley van de Roest en knikte de bal kiezelhard in het dak van het doel, 2-0. SEH probeerde door te drukken en werd daarbij geholpen door het centrum van ’t Harde. Slordige passes leidden bijna de 3-0 in, maar onder andere Schipper voorkwamen erger voor ’t Harde.

Gaandeweg de eerste helft kwam ’t Harde beter in de wedstrijd en creëerde het enkele schietkansen. Aderlating voor de ploeg van Egbert Kragt was wel het uitvallen van Ten Brink. In de 32e minuut stuurde Van de Roest met een lange bal Henk Elskamp de diepte in. Op karakteristieke wijze wist de sluwe aanvaller de bal achter doelman Tijssen te krijgen, 2-1.

’t Harde ging op zoek naar de gelijkmaker, maar het duurde tot na de rust voordat er een echt offensief op gang kwam. Jelle van ’t Hul was met een geplaatste kopbal en twee ziedende schoten dichtbij de gelijkmaker, maar vond telkenmale Tijssen op zijn weg. De gelijkmaker viel uiteindelijk in de 63e minuut. Spits Dinand Dekker liet zich uitzakken naar het middenveld en bediende met veel gevoel de diepgaande Michiel Vlijm. Vlijm, die zich op training al onderscheidde met zijn scorend vermogen, liftte de bal precies over de doelman in het net, 2-2.

De druk van ’t Harde bleef groot. SEH grossierde in kaarten en meermaals was Van de Worp het slachtoffer van de overtredingen van SEH. Scheidsrechter Koopmans was dermate onder de indruk dat hij weigerde de rechtsback van SEH van het veld te sturen na diens tweede gele kaart. De leidsman gaf later aan dat hij Van de Worp een van deze kaarten gegeven had voor theater maken. De jonge S.V ’t Harde aanvoerder kreeg overigens wel de vrije trap mee.

Bijna kreeg ’t Harde loon na werken in de tweede helft. Een prachtige actie over links van Elskamp leidde tot een grote kans voor Van de Worp, die echter niet lekker uit kwam en de mogelijkheid onbenut liet. SEH kwam in het laatste kwartier weer iets meer opzetten. In de ruimte die geboden werd in de omschakeling, kreeg Elskamp de vrije doortocht vanaf eigen helft. De aanvaller werd echter getorpedeerd op de middenlijn door de laatste man van SEH. Koopmans deed het af met geel.

In de slotfase kreeg ’t Harde het deksel op de neus. Een afgeslagen bal belandde in de voeten van Van de Beek , die bal met een prachtige curve via de onderkant van de lat in het net deed ploffen, 3-2. In de blessuretijd was Boender nog dichtbij een treffer, maar zijn inzet van dichtbij miste kracht. Na 52 minuten waren de krachten bij beide ploegen op. SEH kreeg twee levensgrote kansen om de wedstrijd in het slot te gooien en ’t Harde probeerde via hoekschoppen nog de gelijkmaker te forceren, maar het mocht niet baten.

Een vervelende nederlaag voor de groen-witten in strijd om de derde plek. ’t Harde zal de rug weer snel moeten rechten, want aanstaande zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen Dieze West. De wedstrijd op sportpark Schenk vang aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Ekkel.