Seizoen ‘t Harde lijkt als een nachtkaars uit te gaan

Waar de verwachtingen hoog waren aan het eind van het kalenderjaar 2017 voor ’t Harde om terug te kunnen keren naar de 3e klasse, zorgt een zeer matige tweede seizoenshelft ervoor dat ’t Harde nagenoeg verzekerd is van nog een jaar 4e klasse. Alleen een mirakel zou er nog toe kunnen leiden dat de ploeg de nacompetitie om promotie gaat halen. Directe concurrent CSV ’28 moet dan verslagen worden in een rechtstreeks duel en de mannen uit Stadshagen moeten dan nog een van de overige wedstrijden verliezen. Anderzijds moet ’t Harde dan al haar resterende wedstrijden winnen en dat is gezien de recente vorm geen zekerheid.

De wedstrijd van zaterdag 28 april ging tegen sv HTC verloren met 2-1. Veel spelers van ’t Harde haalden niet het gewenste niveau. Typerend hierin was de openingstreffer van HTC uit een hoekschop, waar de kleinste man van het veld ongehinderd kon inkoppen.

De 1-0 stand had halverwege de eerste helft vergroot kunnen worden, maar scheidsrechter Schumer zag een handsbal van De Jager in het eigen strafschopgebied over het hoofd.

In de 40e minuut kwam ’t Harde op gelijke hoogte. De jarige Dinand Dekker bediende op randje buitenspel Terence ten Brink, die de keeper in de verre hoek kansloos liet. Na rust ging het tempo nog meer om laag. ’t Harde had nu een strafschop kunnen krijgen, nadat Henk Elskamp werd neergelegd binnen de beruchte lijnen. Niet veel later brak Elskamp weer door over links. Hij leverde de bal panklaar af op Dekker, die de open kans niet wist te verzilveren.

Het optische overwicht van ’t Harde uitte zich in een paar kansen voor Ten Brink na goede individuele acties. HTC liet ook regelmatig zien in de omschakeling tot gevaar te komen. In de 70e werd spits Justiana de diepte in gestuurd. Hij leek de bal in de aanname met de arm mee te nemen, maar Schumer oordeelde anders. De afronding van de spits, die met een lob Schipper verschalkte, was uitstekend. 2-1.

In de slotfase kon ’t Harde aanvallend nauwelijks nog een vuist maken. De energie leek uit het team. Kleine kansjes op de gelijkmaker waren er, maar de doelman van HTC weigerde te capituleren. Een nieuwe nederlaag was het eindresultaat en met de nederlaag van CSV ’28 tegen Dieze West zorgt dit voor extra zout in de wonden voor iedere supporter van ’t Harde.

Het weekend van Bevrijdingsdag speelt ’t Harde geen competitie. Op 12 mei speelt ’t Harde haar een na laatste thuiswedstrijd, tegenstander CSV ’28.