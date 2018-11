Sinterklaasintocht ‘t Harde 2018

’T HARDE – Oranjevereniging ’t Harde organiseert ook dit jaar de intocht van sinterklaas. De intocht vind plaats op zaterdag 24 november en start om 14.00 uur vanaf het zwembadplein ‘De Hokseberg’. Rond 14.30 uur zal de Sint en zijn Pieten aankomen bij het MFC Aperloo aan de stadsweg 27. Daar zal het programma om 14.45 uur starten.

De Sint zal welkom geheten worden door burgemeester Roosendaal, waarna de uitreiking van de mooist gekleurde kleurplaat zal plaatsvinden. Daarna komt er een circusdirecteur langs die, met behulp van de kinderen, de rare dingen die gebeuren in haar circus op te lossen. Laten we er gezamenlijk een geslaagd sinterklaasfeest van maken. Om 16.00 uur zal sinterklaas en zijn pieten doorgaan naar een volgend feest en dus ’t Harde verlaten.

Brievenbus voor de kleurplaten

We hebben dit jaar ook een kleurwedstrijd. Dus kleur je kleurplaat zo mooi mogelijk in en doe kleurplaat in de brievenbus bij The Read Shop. De kleurplaat is af te halen bij Bakkerij Grootkarzijn en The Read Shop. En ook is de kleurplaat te downloaden via onze website www.oranjeverenigingtharde.nl