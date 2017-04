Succesvolle ledenvergadering ZPC “De Hokseberg”

Maandag 3 april jl. hield Zwem en Polo Club “de Hokseberg” haar Algemene Leden vergadering, dit keer koos het bestuur voor een iets andere vorm dan gebruikelijk. We hebben samen met de aanwezige ouders en leden aan de hand van thema’s nagedacht en gesproken over onze club.

Wat gaat goed, wat kan beter en welke suggesties hebben de ouders en leden voor het bestuur om de club nog leuker en succesvoller te maken? In kleinere groepen zijn een aantal leuke en creatieve ideeën gevonden die het bestuur nu verder gaat onderzoeken en waar mogelijk uitwerken. Op dit punt kijkt de club terug op een succesvolle avond. Uiteindelijk maak je een vereniging samen, dit laat zien dat er daardoor een leuke dynamiek ontstaat.

Bij de bestuursverkiezing werden Marjan Visch, als penningmeester, en Henrie Nuis als bestuurslid PR & sponsoring herkozen. Marjan zal haar functie nog één jaar blijven uitvoeren, kortom we zijn nog opzoek naar versterking van ons bestuur. Als afsluiter van een volle avond vierden we ook nog het jubileum van twee van onze leden. Anneke de Goede en Ilse Viergever zijn beide langer dan 12,5 jaar lid van onze club. Reden voor een klein feest! Leden die al zo lang trouw zijn aan onze club zijn een aanwinst voor onze vereniging.

Naast dat Anneke en Ilse zwemmers zijn, zijn ze ook nog erg actief als vrijwilliger. Beide zijn official (zorgen voor het opnemen van zwemtijden tijdens wedstrijden) en heeft Anneke zich in het verleden ook ingezet voor het maken van de dienstroosters voor de bus ouders. Ilse coördineert het vervoer naar de wedstrijden en de inzet van officials. Ook deze inzet wordt door het bestuur bijzonder gewaardeerd, ook via deze weg danken we beide voor hun jarenlange inzet op dit terrein.