Vrijdagavond 17 januari organiseert de supportersvereniging “Groen-Wit” weer een bingoavond in het clubhuis van de plaatselijke voetbalvereniging SV ‘t Harde. Deze avond worden er 25 rondes bingo gedraaid, waarvan 5 hoofdrondes.

Het totale prijzengeld is ruim €1400,-. Er is een superhoofdronde van € 270,00 tevens zijn er 2 hoofdrondes van € 120,00 en € 100,00.Dan zijn er nog twee tussenrondes van € 70,00 en € 50,00. Elke avond beginnen wij echter met een gratis ronde van € 100,00.

Er is éénmaal gratis koffie of fris en tevens worden er tijdens de bingo 4 keer hapjes geserveerd. De kosten voor deelname zijn: 3 dubbel spelen voor € 18,- of 6 dubbel spelen voor € 25,- Daarmee zijn wij de goedkoopste uit de regio. U bent van harte welkom om mee te spelen. De kantine is open om 18.30 uur, terwijl wij starten met de bingo om 19.30 uur. Clubhuis sv ’t Harde Bovenweg 8 in ’t Harde.

Voor inlichtingen kunt u bellen met: 06-54654146