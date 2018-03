’t Harde baalt enorm na nederlaag tegen VSW

De bittere realiteit is dat ’t Harde met nog 8 wedstrijden te gaan alle zeilen bij moet zetten om de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse te halen. De verloren punt(en) tegen VSW in de slotfase wegen zwaar, zeker gezien de overwinningen van directe concurrenten CSV’28, Kampen en Noord Veluwe Boys.

Het initiatief lag in gedurende grote delen van de eerste helft voornamelijk bij de Groen-Witten. Vooral over de flanken waren Henk Elskamp en Terence te Brink dreigend, maar ontbrak het aan een goede eindpass. Grote kansen bleven hierdoor uit. In de omschakeling probeerde VSW via de handige Platenkamp tot kansen te komen, maar de topschutter van de vierde klasse C lag aan banden bij de sterk spelende Wesley Huenestein.

Grootste kans voor ’t Harde kwam via een voorzet over rechts die door Melvin Boender net naast werd gekopt. VSW kreeg een levensgrote kans, maar de scherpte in de afronding ontbrak, waardoor de goed opgestelde doelman Schipper eenvoudig kon vangen.

Beide teams kwamen ongewijzigd de kleedkamer uit. ’t Harde had moeite om het ritme van voor de rust weer op te pakken. VSW was dicht bij de gelijkmaker toen Platenkamp ontsnapte over links, van dichtbij wist de buitenspeler echter de bal net voorlangs te prikken.

Gaandeweg de wedstrijd vorderde nam ’t Harde het heft weer in handen. Er waren diverse schietkansen, maar het venijn in de schoten ontbrak. Tien minuten voor tijd kreeg Bram van de Worp een grote kans. De ingevallen Quinten Turubassa bracht een afgeslagen hoekschop opnieuw in bij de tweede paal. Spits Dinand Dekker wist de bal terug te koppen richting Van de Worp, die met een uiterste inspanning de bal in schoot. De bal werd echter van de lijn gekopt door een van de verdedigers van VSW.

Waar de wedstrijd op 0-0 dreigde uit te lopen, sloeg VSW in de slotfase alsnog toe. Een lange bal werd goed gecontroleerd in de zestien meter van ’t Harde. Waar twee verdedigers uitstapten om de bal te veroveren, stond de andere aanvaller, Sander Horstman, vogelvrij. Hij kreeg de bal met ietwat geluk voor de voeten en liet Schipper met rechts kansloos, 0-1.

In de slotfase kon het moegestreden S.V. ’t Harde geen potten meer breken wat spijtig genoeg het equivalent is van het niet kunnen creëren of zelfs scoren van kansen. Door de nederlaag is ’t Harde gezakt naar de 4e plaats en staat het in verliespunten zelfs 5e.

Volgende week wacht ’t Harde de uitwedstrijd naar rode lantaarndrager Storica. De wedstrijd in Zwolle vangt aan om 14.30 uur.

Foto’s van Kees Bette