’t Harde deelt de punten met Zeewolde

In een enerverend duel heeft ’t Harde ondanks een overwicht in het aantal kansen medekoploper Zeewolde niet kunnen verslaan. De wedstrijd eindigde zoals die begon met de brilstand op het scorebord.

’t Harde dat weer kon leunen op de vertrouwde verdediging opende sterk tegen het favoriet geachte Zeewolde. De ploeg van trainer Egbert Kragt profiteerde echter niet optimaal van de geboden ruimte achter de verdediging van de tegenstander. Halverwege de eerste helft diende zich de eerste grote kans aan. Youri van Boven zag een volley met de binnenkant van de voet net langs de verkeerde kant van de paal gaan.

Amper vijf minuten later kreeg aanvoerder Bram van de Worp het op de heupen. Hij soleerde vanaf de linkerkant het strafschopgebied in, maar werd zijn geplaatste schot met een uiterste krachtsinspanning door de Zeewolder doelman uit het doel getikt. Zeewolde zelf was dreigend, maar kon op een vrije schietkans, die naast ging, niet echt wat creëren.

Vlak voor rust een derde grote mogelijkheid voor ’t Harde een afgeslagen hoekschop werd opgepakt door Van de Worp die van dichtbij Mycha van Rossum in staat stelde om te scoren, maar de robuuste verdediger schoot net naast.

Na de rust moest ’t Harde noodgedwongen verder zonder de zieke spelverdeler Menno van ’t Hul. Hij werd vervangen door Wesley van de Roest. Het lukte ’t Harde mede door wat aanpassingen in het spel van Zeewolde niet om in de tweede helft zo te domineren als voor de rust. Het spel nivelleerde, met Zeewolde die de betere kansen kreeg in de beginfase.

Zeewolde had over voorsprong moeten komen toen een rebound vrij voor het intikken lag op de vijf meter lijn, maar de instormende middenvelder ramde de bal huizenhoog over het doel van Henry Schipper heen.

Naarmate de wedstrijd vorderde namen de irritaties binnen en buiten het veld meer en meer toe. De overtredingen werden over en weer wat harder en het provocerende gedrag van enkele spelers van Zeewolde leidden tot een aantal onnodige kaarten.

Het venijn zat hem uiteindelijk in de staart. Terence ten Brink streepte een verkregen hoekschop keihard voor en de ingelopen Bram van de Worp kopte prima binnen, maar de doelman van Zeewolde redde katachtig op het bijna zekere doelpunt. In de hierop volgende aanval leek Zeewolde de winnende treffer te maken, maar het doelpunt werd tot woede van de Polderbewoners geannuleerd door scheidsrechter Vos.

Door de puntendeling is het gat tussen de koplopers en de achtervolgers WZC en SEH geslonken tot vier punten. Voor ’t Harde is het zaak om te blijven winnen om zodoende het Zeewolde zo moeilijk mogelijk te maken. Volgende week wacht ’t Harde weer een thuiswedstrijd. Tegenstander op Sportpark Schenk is V.V. Elspeet, deze wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Weuring.