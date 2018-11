Voorbeschouwing S.V. ‘t Harde – Zeewolde

Een mooie confrontatie tussen de twee koplopers van de Vierde Klasse C. S.V. ’t Harde ontvangt zaterdag op eigen veld Zeewolde, dat vorige week op doelsaldo de eerste periode pakte.

Zeewolde is de logische topfavoriet voor de titel. Met twaalfhonderd leden, een goede jeugdafdeling en een selectie die flink versterkt werd, is het logisch dat de club een hoger niveau ambieert. Vorig seizoen grepen de Zeewoldenaren net naast promotie door uitschakeling in de nacompetitie. Afgelopen zaterdag werd de nacompetitie voor dit seizoen al veiliggesteld, maar Zeewolde zal uiteraard voor de snelste route naar promotie gaan.

Vooralsnog lijkt ’t Harde de enige ploeg die Zeewolde bij kan benen. Beide ploegen hebben negentien punten uit de eerste acht duels, nummer drie WZC Wapenveld volgt op zes punten. Het onderlinge treffen is in deze fase van de competitie nog niet beslissend voor het kampioenschap, maar het belooft een interessante prestigestrijd te worden. Ook is het voor het jonge elftal van ‘t Harde een mooie gelegenheid om te laten zien dat het gegroeid is dit seizoen. Tegen het ervaren Zeewolde wacht een ware test waarbij de groenwitten voor het eerst dit seizoen wellicht het initiatief aan de tegenstander moeten laten.

De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in competitieverband was in de Tweede Klasse in het seizoen 2015/2016. Toen verloor ’t Harde op eigen veld met 1-0. Aanstaande zaterdag gaan de groenwitten voor de zevende overwinning op rij. Het duel met Zeewolde begint om 14.30 uur en de leiding is in handen van scheidsrechter Vos.