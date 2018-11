Hoofdtrainer Egbert Kragt gaat voor 3e seizoen bij S.V. ‘t Harde

Egbert Kragt zal ook in het seizoen 2019-2020 de hoofdtrainer van S.V. ’t Harde zijn. De Elburger, bezig aan zijn 2e seizoen, tekent een contract waardoor hij nog minimaal 1 jaar aan de “groen-witten” blijft verbonden.

Bestuur en TC zijn zeer tevreden over de werkwijze van Kragt en zien dat de manier van werken van hem en zijn staf een positief effect heeft op de zeer jonge spelersgroep. Na een wisselvallig debuut in de 4e klasse, zien we dit seizoen een S.V. ’t Harde dat, tot op heden, meedoet om de bovenste plek. Als TC zijn we vooral verheugd over de mentale groei binnen de spelersgroep.

We hebben er het volste vertrouwen in dat de groep onder leiding van Kragt en zijn technische staf de weg omhoog verder gaat inslaan en dat ’t Harde op termijn weer een stabiele derdeklasser wordt….

Aanstaande zaterdag staat de absolute topper in de 4e klasse C op het programma.S.V. ’t Harde ontvangt namelijk Zeewolde, het team dat op doelsaldo de 1e periode voor de neus van S.V. ’t Harde wegpakte.