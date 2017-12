’t Harde laat ’s Heerenbroek lang geloven in een stunt

Ondanks de vele gemiste kansen heeft S.V. ’t Harde toch weer een belangrijke driepunter kunnen bijschrijven aan het puntentotaal in de vierde klasse C. Op een moeilijk bespeelbaar veld werd ’s Heerenbroek in de slotfase van de wedstrijd door doelpunten van Bram van de Worp en Dinand Dekker opzij gezet, 2-1.

’t Harde dat startte na een fluitsignaal van toparbiter Bas Nijhuis en met Menno van ’t Hul controlerend op het middenveld in plaats van Terence ten Brink, die op de training met blessure moest afhaken. Gelukkig voor zowel speler als club leek de kwetsuur mee te vallen en kon ten Brink al weer plaats nemen op de bank.

Bijna de gehele eerste helft was het eenrichtingsverkeer voor de ploeg van trainer Egbert Kragt, die tot tevredenheid van de selectie en staf vorige week bekend maakte in ieder geval nog een seizoen leiding te geven aan het eerste elftal van ’t Harde. Het eerste half uur was het aanvalsspel bij vlagen zelfs sprankelend, met prima positiespel en veel één keer raken werd er kans op kans gecreëerd. Maar het schortte er bij ’t Harde deze dag voornamelijk in de laatste fase van de aanval, de afwerking.

Daar waar het zeker 4 of 5-0 had moeten staan leek ’s Heerenbroek vlak voor rust ineens te profiteren van een onachtzaamheid in de defensie, maar het was doelman Schipper die uiterst bekwaam reageerde en de één-tegen-één winnend afsloot.

Na rust een iets minder frivool ’t Harde, maar wederom had de ploeg de overhand en creëerde het vele kansen. In de 65e minuut werd een slordige aanvalsopzet over de rechterkant onderbroken en counterde ’s Heerenbroek op hoge snelheid richting doelman Schipper. De meegelopen centrale middenvelder was er als de kippen bij om de teruggetrokken bal in het doel te werken, 0-1.

’t Harde moest de rug rechten, maar kwam korte tijd in een mindere fase terecht. Een fase waarin ’s Heerenbroek zomaar de 0-2 had kunnen maken. In de 70e minuut kon ’t Harde de stand gelijk trekken. Uit een vrije bal wist de ingevallen Terence ten Brink in een mêlee van spelers de hoog springende Bram van de Worp te vinden, die koppend de gelijkmaker tegen de touwen joeg.

Op weg naar de overwinning kreeg Quinten Turubassa twee uitgelezen kansen, waarbij de tweede na een heerlijke steekpass van Terence ten Brink, om zijn dynamische spel te belonen, maar de jongeling kreeg de bal niet langs de keeper. Uiteindelijk kreeg ’t Harde wel loon naar werken. Henk Elskamp werd perfect de diepte ingestuurd en zag in zijn ooghoek zijn maatje Dinand Dekker vrijstaan die het cadeautje uitpakte en de 2-1 op het scorebord zette.

In de laatste minuten ontsnapte ’t Harde nog aan de gelijkmaker, maar het houtwerk en vooral doelman Schipper zorgden ervoor dat de punten in ’t Harde bleven.

Door de overwinning op ’s Heerenbroek behield ’t Harde de 3e plaats in de competitie met een puntentotaal van 20 uit 10 wedstrijden. Volgende week wacht de uitwedstrijd naar Epe, waar EZC ’84 de tegenstander zal zijn. De wedstrijd in Epe vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Hoornstra.