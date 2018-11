’t Harde ook langs stug Prins Bernhard

Dankzij twee doelpunten in de tweede helft van Sam van Norel en Bram van de Worp heeft ’t Harde haar vijfde wedstrijd op rij weten te winnen. Tegenstander Prins Bernhard bood verdedigend redelijk tegenstand, maar bleek uiteindelijk niet bij machte om de opgetrokken muur in stand te houden.

Met exact dezelfde elf spelers als in de wedstrijden tegen Reaal en SEH startte S.V. ’t Harde de wedstrijd tegen Prins Bernhard. Het eerste grote gevaar van de groen-witten kwam na een aanval over rechts, waarbij uiteindelijk linksback Henrico Leusink vrijgespeeld werd. Zijn inzet miste alleen de juiste richting.

’t Harde was opnieuw dichtbij de openingstreffer, maar inzetten van Alwin Zieleman, Menno van ’t Hul en Quinten Turubassa misten kracht. Een inzet van Bram van de Worp werd na een mooie aanval zelfs nog van de lijn gehaald.

Prins Bernhard kreeg mede door het gebrek aan stootkracht bij ’t Harde kansen om in de wedstrijd te blijven en zelf op voorsprong te komen. In een goede fase voor rust kreeg de ploeg uit Uddel twee goede mogelijkheden, waar Mycha van Rossum een bal van de lijn moest halen en Henry Schipper attent reageerde op een inzet van dichtbij.

Na de rust draaide ’t Harde de duimschroeven meer en meer aan. Uit een corner kopte Sam van Norel op de lat en belandde een inzet van Youro van Boven via de keeper naast. Uiteindelijk werd in de 57e minuut de ban gebroken. Een hoekschop van Terence ten Brink belandde via een kleine scrimmage voor de voeten van Sam van Norel, die de bal in het dak van het doel joeg. De ontlading bij de spelers van ’t Harde was groot.

’t Harde ging na de openingstreffer makkelijker voetballen. Een kleine twintig minuten voor tijd gooide de ploeg de wedstrijd in het slot. Een prachtige combinatie tussen Van Boven en de ingevallen Jelle van ’t Hul zorgde ervoor dat Van Boven over de rechterkant kon doorstomen. Zijn harde inzet werd nog gepareerd door de keeper van Prins Bernhard maar de weggegeven rebound was een koud kunstje voor de meegelopen Bram van de Worp, 0-2.

In het vervolg van de wedstrijd bleef de verdediging onder leiding van Schipper solide en werd voor de tweede opeenvolgende wedstrijd de nul gehouden. Voor ’t Harde de vijfde zege op rij en omdat koploper Zeewolde met 0-0 gelijkspeelde staat ’t Harde in punten en doelsaldo gelijk met de polderbewoners.

Volgende week spelen de ploegen in de 4e klasse C hun laatste wedstrijd in de eerste periode. ’t Harde treedt aan in Epe tegen EZC ’84. De wedstrijd in Epe staat onder leiding van scheidsrechter S.G.W. Endeman.