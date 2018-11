Voorbeschouwing S.V. ‘t Harde – Prins Bernhard

Met nog twee wedstrijden te gaan in de eerste periode, speelt zaterdag de top vier van de Vierde Klasse C tegen elkaar. Koploper Zeewolde ontvangt nummer drie WZC Wapenveld, S.V. ’t Harde krijgt nummer vier Prins Bernhard op bezoek.

De ploeg uit Uddel doet het verrassend goed met elf punten uit zes wedstrijden, twee punten minder dan ’t Harde. Alleen het openingsduel tegen WZC ging verloren met 0-2. Daarna volgden drie overwinningen op rij en twee gelijke spelen. Waar Prins Bernhard vorig jaar als tiende eindigde, lijkt men dit seizoen een stuk moeilijker te verslaan.

’t Harde zal dus weer goed voor de dag moeten komen om op z’n minst de tweede plek te behouden. Met vier overwinningen op rij is het vertrouwen logischerwijs groot bij de groenwitten. Zeker als dit ook gepaard gaat met goed voetbal, zoals vorige week tegen SEH. Aan de Hardenezen nu de opdracht om het vertrouwen om te zetten in nog meer dadendrang en niet te vervallen in gemakzucht. Vooralsnog zijn alle kansen aanwezig om er een heel mooi seizoen van te maken.

De laatste keren dat S.V. ’t Harde en Prins Bernhard elkaar troffen in competitieverband was nog in de Derde Klasse, in het seizoen 2014/2015. Toen wonnen de groenwitten op eigen veld met 4-0. Wat het zaterdag wordt, is vanaf 14.30 uur te zien op Sportpark Schenk. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Zagers.