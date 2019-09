Waar ’t Harde de afgelopen drie seizoenen in de openingswedstrijd punten liet liggen, slaagde de ploeg er tegen Noord Veluwe Boys (NVB) wel in om te starten met driepunter. Stefan Marsman en Lawrence Visch zorgden ervoor dat ’t Harde met een 1-2 overwinning naar huis ging.

’t Harde was zeker niet de betere ploeg in de eerste helft, maar kreeg wel de grootste kans in de openingsfase. Lawrence Visch wist echter een door Quinten Turubassa breed gelegde bal niet te verzilveren.

Noord Veluwe Boys speelde met veel passie en strijd, de ploeg nam dan ook na 12 minuten de leiding, nadat de linkerspits met de nodige power de groen-witte verdedigers het nakijken gaf, 1-0.

Voor rust golfde het spel nog wel op en neer, maar bleef NVB wel de gevaarlijkste ploeg. In de rust greep trainer Egbert Kragt en wisselde Wesley van der Roest en Terence ten Brink voor Melvin Boender en Stefan Marsman.

De wissels en de woorden in de rust brachten ’t Harde wel weer het juiste elan. In de 53e minuut werd de stand gelijkgetrokken. Een voorzet van Bram van de Worp werd zeer matig verwerkt door de keeper van NVB, waarna de attente Jelle van ’t Hul hem de bal ontfutselde en de assist kon geven aan Stefan Marsman, die van dichtbij het doel wist te vinden, 1-1.

Slecht een handjevol minuten later kwam ’t Harde aan de leiding. Een goed genomen vrije bal van Marsman werd door Visch op waarde geschat en via de grond het doel ingekopt, 1-2.

De magere voorsprong bleek niet al te comfortabel, maar gelukkig voor ’t Harde bleek de sterk keepende Henry Schipper in het restant van de wedstrijd te sterk voor de aanvallers van NVB.

Doordat alle wedstrijden in de vierde klasse D beslist werden zijn er na één speelronde zeven ploegen die bovenaan staan. Volgende week wacht ’t Harde een lastige thuiswedstrijd tegen vv SEH uit Heerde. De wedstrijd op Sportpark Schenk vangt aan om 14.30 uur en zal onder leiding staan van scheidsrechter Avci.