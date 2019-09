De kop is eraf in de competitie voor S.V. ’t Harde. Uit bij Noord Veluwe Boys werd de volle buit gepakt. Aanstaande zaterdag staat de eerste thuiswedstrijd op het programma, waarin SEH de tegenstander is.



De ploeg uit Heerde won ook de eerste wedstrijd, zoals er alle zeven wedstrijden in de Vierde Klasse D een winnaar uit de bus kwam. SEH kwam tegen Reaal Dronten met 0-2 achter, maar boog die achterstand om naar een 4-2 overwinning. Een goed begin dus voor de Heerdenaren, die net als ’t Harde bovenin hopen mee te doen dit seizoen. Afgelopen seizoen eindigde SEH kort achter de groenwitten op een derde plek, maar liep het nacompetitie mis.



’t Harde won eindelijk weer eens een seizoensouverture, door de 1-2 winst bij Noord Veluwe Boys. Een moeizame overwinning na een achterstand, maar wel eentje die erg welkom is. Het duel tegen SEH is mooie testcase voor het team van hoofdtrainer Egbert Kragt. Een strijd tussen twee jonge, ambitieuze ploegen die graag willen voetballen.

Vorig jaar waren de Hardenezen in Heerde duidelijk de baas (0-3). In de slotfase van het seizoen verloor ’t Harde op eigen veld echter met 0-1, waarmee het de koppositie aan Zeewolde moest laten. De afloop is bekend. Wellicht dat dit nog voor enige revanchegevoelens zorgt, maar het belangrijkste is dat het resultaat van vorige week een goed vervolg krijgt. Het duel op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Avci.