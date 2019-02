Doordat ‘t Harde 3-1 overwinning realiseerde en elders op de Veluwe de nummers drie (SEH) en één (Zeewolde) met 0-0 gelijkspeelden nam ’t Harde de leiding voor het eerst over in de vierde klasse C.

De ploeg uit ’t Harde speelde zonder de afwezige Terence ten Brink en Sam van Norel en startte met de Youri van Boven in de punt van de aanval. Vooral het gif van Ten Brink in de voorste linie werd in de beginfase van de wedstrijd node gemist. De gasten uit Wapenveld werd verdedigend nauwelijks onder druk gezet.

Na ruim een half uur spelen kreeg ’t Harde een strafschop na een overtreding op Alwin Zieleman. Bram van de Worp schoot de bal onberispelijk binnen 1-0. In de hierop volgende fase volgde een enorme scrimmage voor het doel van Schipper, maar zowel de rechtervoet van de doelman alsook de paal en lat voorkwamen dat WZC gelijkmaakte. De gelijkmaker viel even later alsnog toen WZC ook van elfmeter mocht aanleggen na een vermeende handsbal van Mycha van Rossum, 1-1.

In de rust bracht trainer Kragt linksback Henrico Leusink voor rechtsbuiten Alwin Zieleman. Belangrijkste gevolg van deze wissel was dat laatste man Van de Worp doorschoof naar zijn vertrouwde middenveld. ’t Harde pakte door deze omzetting meer het initiatief, omdat in het vervolg van de wedstrijd niet meer uit handen te geven.

Het duurde tot de 67e minuut eer dat ’t Harde de leiding wist te nemen. Een vrije trap van ruim twintig meter werd strak de hoek in geschoten door Van de Worp, 2-1. Even daarvoor was een goed lopende aanval opgezet door Jelle van ’t Hul en Quinten Turubassa nog ternauwernood tot hoekschop verwerkt.

De wedstrijd werd uiteindelijk in de 83e minuut beslist door wederom Bram van de Worp. De aanvoerder, die even hiervoor nog een strafschop gekeerd zag worden, slalomde vanaf links naar binnen en haalde doeltreffend, 3-1.

Al met al een prima zege voor ’t Harde, die hiermee achtervolger WZC op een achterstand van zeven punten zet en met één punt voorsprong op Zeewolde de leiding neemt. De komende twee weken kan ’t Harde sowieso nog genieten van de koppositie, want er volgen twee competitie loze weekenden.

’t Harde oefent aanstaande donderdagavond wel bij ESC uit Elburg (aanvang 20.00 uur) en de zaterdag erop speelt de ploeg een wedstrijd tegen CSV ’28 in Zwolle (aanvang 14.30 uur).

De competitie wordt hervat op zaterdag 9 maart. De tegenstander dan is Prins Bernhard.

Een fotoverslag (gemaakt door Kees Bette) van de wedstrijd is te vinden op de volgende site: https://www.facebook.com/1621137384822422/posts/2275544752715012/