Zie Gezocht-bericht op politie.nl

Het is woensdag, 17 april – omstreeks 03.00 uur – als een bewoner van een rijtjeshuis aan de Zandsteenstraat wakker wordt van geluiden aan de voorkant van zijn woning. Via zijn bewakingscamera ziet hij dat twee personen proberen in te breken in zijn woning. Doordat de inbrekers gerommel horen in het huis vluchten zij uiteindelijk weg richting de Marmerstraat. (Zaaknummer 2019166023)

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitzending te kijken? Na de uitzending staan alle foto’s, teksten, bewakingsbeelden en de uitgezonden items op de site. Ook op de Facebookpagina vindt u meer informatie. Heeft u tips? Neemt u dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Anoniem uw tips doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.