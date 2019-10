De cijfers (1-5) doen anders vermoeden, maar ’t Harde speelde een uiterst moeizame wedstrijd tegen V.V. Kampen. In het laatste kwartier voor rust zette de ploeg uit ’t Harde even flink aan en produceerde in een kort tijdbestek drie treffers.

’t Harde nam na zes minuten spelen de leiding. Een slim genomen hoekschop werd ingebracht door Bram van de Worp. De teruggetrokken bal werd in eerste instantie gemist door Stefan Marsman, maar was vervolgens een prooi voor Lawrence Visch, die met zijn rechterbeen de doelman kansloos liet.

Gemakzucht of een gebrek aan concentratie leidde uiteindelijk de gelijkmaker in. Een hoge voorzet kon niet goed verwerkt worden en werd in de rebound van dichtbij binnen geschoten. Scheidsrechter Vinke negeerde het vlagsignaal van zijn assistent en ’t Harde kon opnieuw opzoek naar een voorsprong.

Vanaf de 33e minuut begon ’t Harde gas te geven. Een steekbal van Van de Worp werd op waarde geschat door Marsman. Zijn voorzet werd tegendraads binnen geschoten door Terence ten Brink, 1-2. Ruim een minuut later ging Ten Brink op avontuur. Hij soleerde langs vier Kampenaren om vervolgens de bal weg te steken naar Visch. Visch omspeelde op snelheid de doelman en bood vervolgens Van de Worp een niet te missen kans, 1-3.

Net voor rust wist Van de Worp zijn tweede van de middag te maken, door goed door te jagen op de doelman. In pure paniek schoot deze de bal tegen het achterwerk van Van de Worp, die bal rustig over de doellijn zag rollen, 1-4.

Na de rust ging het spelniveau naar beneden. ’t Harde verzuimde ruim afstand te nemen van de gastheren, door slechts een keer te scoren. Het doelpunt was echter wel van grote schoonheid. Een mooie aanval over de linkerkant werd uiteindelijk opgepikt door Van de Worp, die zowel Lawrence Visch alsook de mee geslopen linksback Melvin Boender voor het uitkiezen had. Laatstgenoemde mocht van dichtbij de trekker overhalen en produceerde daarmee de laatste treffer van de middag, 1-5.

Met de zege staat ’t Harde op een gedeelde tweede plaats na drie wedstrijden. Alleen Dieze West is nog zonder puntverlies in de 4e klasse D. Aankomende zaterdag (12/10) speelt ’t Harde thuis tegen Zalk. De wedstrijd op Sportpark Schenk vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Celen.