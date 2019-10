In de derde speelronde van de competitie gaat het nog ongeslagen S.V. ’t Harde op bezoek bij VV Kampen.



De Kampenaren zijn nog puntloos door doelpuntrijke nederlagen tegen Wilsum(3-4) en Dieze West (5-2). De voorbereiding op dit seizoen verliep zeer wisselvallig. Zo werd er 8-0 verloren van Hatto-Heim, maar een week later gelijkgespeeld tegen Zeewolde. De ware kracht van Kampen lijkt vooralsnog dus moeilijk in te schatten.



’t Harde is na twee duels nog zonder nederlaag na de krappe overwinning op Noord Veluwe Boys en het 4-4 gelijkspel tegen SEH. In beide duels lieten de groenwitten meerdere gezichten zien. Vorige week tegen het ambitieuze SEH kregen de Hardenezen te makkelijk de doelpunten tegen, maar werd er ook veerkracht getoond. De gelijkmaker in blessuretijd was loon naar werken voor de jonge ploeg van trainer Egbert Kragt.



Aan de laatste ontmoeting tussen Kampen en ’t Harde bewaren de groenwitten slechte herinneringen. In een knotsgek duel werd met 6-4 verloren. Anderhalf jaar later is er bij beide teams een hoop veranderd. ’t Harde hoopt de ongeslagen serie voort te zetten om de bovenste plekken in het vizier te houden. Kampen zal er alles aan doen om de eerste punten binnen te slepen. Het duel op Sportpark De Maten begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Vinke.