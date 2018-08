’t Harde sluit Veluwecup af met nederlaag tegen buurman DSV ‘61

Onder wisselende weersomstandigheden heeft ’t Harde in Elburg de Veluwecup afgesloten met een 1-0 nederlaag tegen buurman DSV ’61. Aanvaller Hoekert was een kwartier na rust in de omschakeling de verdediging van ’t Harde te snel af en scoorde de enige treffer van het voetballend matige duel.

’t Harde, dat met een grote selectie naar de laatste wedstrijd was gekomen, had in de eerste helft het betere van het spel, maar wist zichzelf nauwelijks kansen te creëren. De grootste kans was voor aanvaller Jelle van ’t Hul, die in kansrijke positie de bal, na een aanval over rechts, niet langs doelman Van den Hoek wist te schuiven.

DSV kreeg in de eerste helft twee grote kansen na onoplettendheid in de verdediging bij ’t Harde. Doelman Henry Schipper maakte beide aanvallen onschadelijk door uitstekend keeperswerk te verrichten.

Na de rust zakte het spelniveau aan beide kanten volledig in. Balverlies op de helft van DSV luidde de enige treffer in van de middag. In de omschakeling werd direct de diepte gezocht door DSV richting de razendsnelle Hoekert. Hij liet Schipper met een bekeken lob kansloos.

’t Harde probeerde aanvallend nog een vuist te maken, maar verder dan een kopbal van de ingevallen van Kevin van Renselaar kwamen de groen-witten niet. Hierdoor sloot ’t Harde het toernooi af met één zege en twee nederlagen, wat uiteindelijk de vierde plaats in de rangschikking opleverde op de Veluwecup.

De voorbereiding van ’t Harde gaat a.s. dinsdag verder met een oefenwedstrijd in Zwolle tegen voormalig competitiegenoot CSV ’28. De wedstrijd vangt aan om 20.00 uur. Zaterdag 1 september speelt ’t Harde haar eerste bekerwedstrijd, dan is SV Zalk de tegenstander op Sportpark Schenk.