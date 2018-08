Sport als ontmoetingsmoment voor ondernemers

Met een maandelijkse wielrentocht en de cursus hardlopen voor beginners zijn de eerste activiteiten gestart in de Sports-tak van de Business Club N.V.

De club heeft als doel ondernemers elkaar te laten ontmoeten en faciliteert dit door evenementen, opleidingen en nu dus ook sport-activiteiten.

‘Na het lanceren van de sports-tak en de cursus hardlopen werden we benaderd door twee van onze leden, zij wilden graag met ondernemers gaan wielrennen. Daarnaast was Niek Aink van ABC Fitness ook direct enthousiast om samen een activiteit te organiseren’ Zegt Marcel van ’t Hul.

Later dit najaar kunnen ondernemers een spinning-cursus volgen bij ABC Fitness en zal ook de Run Bike Run in Oldebroek op 6 oktober in het programma terugkeren.

De eerste wielrentocht staat gepland voor donderdag 30 augustus in de avond. Ondernemers die mee willen fietsen zijn hartelijk welkom, het vertrek is vanuit Elburg.

Vanaf donderdag 6 september begint de cursus hardlopen voor beginners, die tien weken duurt en in de A. Vogeltuinen in ’t Harde zal plaatsvinden.

Meer informatie is te vinden op www.businessclubnv.nl of er kan contact worden opgenomen met bestuurslid Patrick Visch op 06-1244 8821